La modelo Emily Ratajkowski dejó poco a la imaginación en una nueva sesión de fotografías para el lente de Morgan Maher.

La estrella de redes sociales sorprendió al posar con lencería de hilo en color azul celeste. El bikini era de encaje y Emily Ratajkowski decidió posar topless en un baño, únicamente con una camisa blanca abierta.

Sumó más de medio millón de reacciones en cada galería publicada y decenas de comentarios. La mayoría de sus seguidores alabó su belleza, pero hubo algunos internautas que cuestionaron sus posturas feministas. No obstante, varias salieron en defensa de Emily argumentando que posar con poca ropa es parte de su libertad.

Las fotografías salen a la luz poco después de que se desataran rumores de romance entre Emily Ratajkowski y Noah Sacco, ejecutivo cinematográfico de la productora A24, pues fueron vistos besándose después de una cena en la ciudad de Nueva York.

A24 ha producido numerosas películas aclamadas por la crítica, incluidas las múltiples ganadoras del Oscar, Everything Everywhere All at Once, Moonlight y Midsommar.

Luego de divorciarse de su exmarido Sebastian Bear-McClard, Emily Ratajkowski ha salido con diferentes hombres. En entrevista con la revista Elle, dice que simplemente espera que llegue el indicado.

“Siempre he sido alguien a quien le atraen más las vibraciones que los detalles físicos. A veces me golpea al azar y digo: ‘¡Vaya, me atrae esta persona!’”. No obstante, asegura que sus estándares se han elevado y busca responsabilidad afectiva.

En otra entrevista con Vogue Australia, Emily Ratajkowski dijo que también busca inspirar a otras mujeres jóvenes divorciadas escribiendo sobre sus propias experiencias.

La modelo se casó con Sebastian Bear-McClard en 2018 y tuvieron un hijo. Se divorciaron en 2022, desatando una ola de comentarios sobre su corto matrimonio.

Ahora dice que le gustaría deshacer parte del “estigma” en torno al divorcio. “No puedo creer que no haya más libros sobre el fracaso de los primeros matrimonios. He leído mucha literatura sobre el divorcio, pero tiende a tratar sobre familias que terminan después de que los hijos crecen”.

“Creo que muchas mujeres se están divorciando a edades más tempranas, y es un tabú y hay un gran estigma en torno a ello”.