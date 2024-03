Emily Ratajkowski fue fotografiada por los paparazzis dando un paseo nocturno, luego de ser el centro de atención en el after party de Vanity Fair, post Óscar 2024

Y es que la top model fue fotografiada haciendo alarde de su impactante figura, incluidas sus torneadas piernas y abdomen perfecto, con un naked dress, hecho sólo con malla negra opaca con mangas y cuello redondo.

El revelador atuendo transparente total black dejó a la vista su bikini de hilo negro y dejó ver que está a favor del movimiento free nipple.

Combinó el vestido transparente con sandalias de tacón negras, un bolso color marrón con negro, además de pendientes de diamantes.

Emily Rajajkowski se olvida del sostén y se deja ver sin censura con vestido transparente. Foto: The Grosby Group

Llevó su cabello peinado con raya en medio, flequillo de cortina y mechones completamente lacios sobre sus hombros; su rostro se lució con una capa de maquillaje bronceada, uniforme al resto de su piel, además de labial nude y blush color canela sobre los pómulos.

Emily fue vista llegando a la fiesta de Jay Z y Beyoncé en Los Ángeles después de su asistencia al after party de Vanity Fair, en donde acaparó la atención de propios y extraños por su atuendo total white conformado por un vestido strapless que usó sin sostén.

Impuso tendencia con su atrevido look y discreta, joyería de diamantes que la hizo ver etérea.

Recientemente habló sobre su estilo y los riesgos que toma por estar a la moda en una entrevista con Vogue, en la que dijo que había evolucionado su forma de vestir y ahora toma riesgos sobre lo que usa cómo lo usa.

Emily Rajajkowski se olvida del sostén y se deja ver sin censura con vestido transparente. Foto: AFP

“Creo que la moda realmente me intimidaba. Sentí que había reglas que no entendía. Las reglas están hechas para romperse; una vez que las entiendes, puedes divertirte. Creo que, en general, también me lo tomo menos en serio que nunca. Tengo menos miedo al riesgo”.

Antes de viajar a Los Ángeles, la celebridad de las pasarelas celebró el cumpleaños número 3 de su pequeño hijo Sylvester Apollo en Nueva York. A través de redes sociales le dedicó un tierno mensaje y compartió varias fotos del niño.

“¡Sly tiene TRES! Este día, hace tres años, sentí que el alma de mi hermoso bebé venía al mundo y lo abracé contra mi pecho y Dios mío, cómo ha volado el tiempo”, dijo Emily.