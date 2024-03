Katy Perry, intérprete de emblemáticas canciones como ‘Hot n Cold’ y ‘Firework’, asistió a los premios Billboard Women in Music en Los Ángeles, California, con un imponente conjunto rojo que logró conquistar a los espectadores durante la ceremonia en el YouTube Theater.

La artista, conocida por utilizar vestuarios divertidos durante sus presentaciones musicales, sorprendió al posar con un entallado conjunto rojo de tela satinada que además de resaltar su figura, combinó la elegancia y sensualidad durante la noche.

Katy Perry luce imponente conjunto rojo en los premios Billboard Women in Music: ¿Qué es la mariposa de su espalda? Instar Images/The Grosby Group Inglewood

En la parte superior, Perry lució un corsé que dejó ver parte de su abdomen y su escote en corte princesa, que fue acompañado por un collar y unos aretes de elegantes perlas blancas.

En la parte inferior, una falda larga tipo sirena con encaje se llevó los reflectores de la premiación, debido a que como parte de su vestuario, dejó ver su lencería negra en su cadera y parte de su espalda baja.

A través de redes sociales, la cantante y compositora estadounidense, mostró la parte trasera de su vestimenta, debido a que de manera especial y sorpresiva, se colocó una mariposa en la piel, simulando un tatuaje en tercera dimensión.

Al respecto, sus fans cuestionan si se trata de un marcaje que se realiza sometiendo a la piel a fuertes quemaduras o si en realidad es un tatuaje realista en forma de mariposa.

Aunque Katy Perry no es una artista que tema jugar con colores atrevidos, para los premios Billboard Women in Music optó por un maquillaje tradicional con unos labios rojos y unas sombras negras que hicieron contraste con el conjunto satinado.

Pese a ser rubia de nacimiento, ha logrado convertir en un sello personal su cabello largo y negro intenso, que no fue la excepción durante la ceremonia, cuando lució una ‘cola de caballo’ hasta la espalda baja.

¿Quién es Katy Perry?

Katheryn Elizabeth Hudson, mejor conocida como Katy Perry, es una cantante y compositora estadounidense, que saltó a la fama por canciones como ‘I Kissed a Girl’, Hot N Cold’, ‘Last Friday Night’, ‘The One That Got Away’, entre otras.

A sus 39 años cuenta con cerca de 60 millones de oyentes mensuales en plataformas de streaming y múltiples premios ganados como mejor artista pop que la hicieron ser parte del Halftime del Super Bowl en 2015.

Además, mantiene una relación amorosa con el actor británico, Orlando Bloom, quien ha participado en numerosas películas como Piratas del Caribe y El Señor de los Anillos.