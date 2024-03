Al estilo Angelina Jolie, Sydney Sweeney elevó la temperatura durante su paso por la alfombra roja del after party de Vanity Fair.

Y es que la actriz del momento llegó a la celebración posterior a los Óscar 2024 ataviada con un impresionante vestido aperlado, igual al que usó Jolie en 2004.

El look se trató de un maxivestido braless color perla, con escote infinito, espalda descubierta y falda con cola.

El vestido, conocido en la industria de la moda como The Old Hollywood Marc Bouwer, contó con un chal de satén doblado de la misma tela que Sydney llevó por detrás de la espalda baja, sostenido con los brazos.

Sydney Sweeney recrea look de Angelina Jolie con vestido braless de escote en el after party de los Óscar 2024. Foto: AFP

Sumó llamativos anillos de diamantes a juego con varios collares plateados de pedrería roja. Comparado al atuendo de Sydney, el vestido de Angelina estuvo complementado con collares de diamantes y cristales.

Sydney Sweeney presumió su nuevo corte de cabello con un peinado bob voluminoso peinado de lado.

La actriz de Euphoria se lució radiante y joven con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial durazno, blush rosado, párpados ahumados y un fino cat line.

La asistencia de Sweeney en el after party sucede después de haber estrenado sin éxito y llena de críticas la película Madame Web, protagonizada por ella y Dakota Johnson.

Sydney Sweeney recrea look de Angelina Jolie con vestido braless de escote en el after party de los Óscar 2024. Foto: AP

Según los informes, el primer fin de semana de proyección, el filme de Sony Pictures sólo tuvo una recaudación de $15 millones de dólares en taquilla, muy por debajo de su anterior película Anyone But You que se estrenó con un éxito en taquilla de $200 millones de dólares.

Una fuente le dijo al medio especializado The Hollywood Reporter que el fracaso de Madame Web provocó que los planes de una nueva secuela desaparecieran, al menos por los siguientes 10 años, aunque Dakota Johnson dijo que no volvería a interpretar el papel y ninguno otro vinculado a los superhéroes.

“No veremos otra película de Madame Web hasta dentro de una década o más. Falló. Sony intentó hacer una película que fuera un tipo diferente de película de superhéroes”.