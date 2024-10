La modelo e influencer de redes sociales Sophie Piper rompió el internet al compartir un par de fotografías de sí misma luciendo despampanante y presumiendo su belleza sin igual a penas ataviada con un pequeño traje de baño negro.

Recurrió a su cuenta de Instagram para publicar dos fotos, tomadas durante una sesión improvisada cerca de la playa, en las que presumió su impactante figura apenas ataviada con un sostén push up negro y un bikini de hilo con finos tirantes sobre las caderas.

Sólo sumó un pequeño collar de cadena para evitar quitarle protagonismo a su pequeño conjunto total black.

Hizo alarde de su belleza con maquillaje en tonos naturales; usó labial nude, blush bronceado y una base que le dio efecto de porcelana a su piel. Su cabello tomó protagonismo al lucir peinado en voluminosos mechones rizados.

Conocida por su participación en el programa Love Island: All Stars, la modelo celebró con sus amigas en la playa su cumpleaños número 25, según contó en redes sociales. “Hora de volver a casa. Qué semana tan hermosa con las chicas. Lista para que continúen las celebraciones del cumpleaños”, le dijo a sus seguidores de Instagram.

Sus stories se llenaron de fotografías de ella acompañada de sus amigas Molly Smith, Kaz Kamwi, Jess y Eve Gale, a quienes conoció en el reality show mientras disfrutaban de los interminables días en Miami y noches de chicas en los centros nocturnos más famosos.

La hermana de la cantante y presentadora de TV Rochelle Humes ha ganado popularidad por sí sola a través de los trabajos de moda que ha hecho en los últimos años, pero también por su participación en el reality Love Island y su regreso a la edición All Stars, en el que conoció a su novio Josh Ritchie y se hizo amiga de varias modelos.

En una entrevista que tuvo con Glamour, la celebridad habló sobre su debut en el reality a los 21 años y el entusiasmo que la motivó a participar en la segunda edición, así como su deseo de encontrar pareja.

“Voy a participar en el programa porque no he tenido novio en unos 500 años. Creo que la experiencia en sí es muy divertida. Estuve en el programa el verano pasado, pero el momento no fue el adecuado, así que estoy feliz de tener la oportunidad ahora, ¿y qué mejor lugar que Sudáfrica?”, dijo.

En la misma charla dijo que su hermana mayor, Rochelle Humes que fue cantante de S Club y The Saturdays, la ha apoyado en sus proyectos a través de su experiencia dentro de la industria.