Sydney Sweeney fue fotografiada por los paparazzis luciendo radiante y sensual después de su clase de pilates en un exclusivo gimnasio de Los Ángeles.

Las fotografías que se están haciendo virales de la actriz de Euphoria la muestran bella y radiante, con un look deportivo en color beige, compuesto por ajustados leggings de cintura alta, a juego con un top tank de escote pronunciado y espalda descubierta.

Ambas prendas ayudaron a delinear sus curvas de infarto y vientre plano.

Sumó una sudadera color beige que se colocó sobre los hombros mientras se detenía a platicar con una de sus acompañantes.

También usó tenis deportivos blancos, pequeños pendientes de diamantes y gafas solares de diseñador.

Sydney Sweeney delinea su silueta de infarto con ajustados leggings y micro top. Foto: The Grosby Group

La estrella de Madame Web lució al natural sin maquillaje en el rostro y con su cabello rubio atado en una cola de caballo alta con mechones lacios.

La aparición de Sydney en público sucede después de haber estrenado sin éxito y llena de críticas la película Madame Web, protagonizada por ella y Dakota Johnson.

Según los informes, el primer fin de semana de proyección, el filme de Sony Pictures sólo tuvo una recaudación de $15 millones de dólares en taquilla, muy por debajo de su anterior película Anyone But You que se estrenó con un éxito en taquilla de $200 millones de dólares.

Una fuente le dijo al medio especializado The Hollywood Reporter que el fracaso de Madame Web provocó que los planes de una nueva secuela desaparecieran, al menos por los siguientes 10 años.

“No veremos otra película de Madame Web hasta dentro de una década o más. Falló. Sony intentó hacer una película que fuera un tipo diferente de película de superhéroes”.

El vestido joya traslúcido con el que Sydney Sweeney paralizó Nueva York. Foto: AP

En cuanto a su éxito en la comedia romántica, durante una entrevista que tuvo su coprotagonista Glen Powell con Variety dijo que estaría feliz de volver a trabajar con Sydney en otra película, ya que se habían llevado bien en las grabaciones de Anyone But You en Australia y tuvieron una buena química que se reflejó en la pantalla.

El actor dijo: “Es muy fácil trabajar con Sydney y muy divertido. Definitivamente estamos tratando de encontrar lo siguiente”.

Powell, de 35 años, le pidió a los cineastas considerarlos como pareja en las siguientes comedias que se estén preparando en Hollywood . “Por favor, envíenos todos los guiones que tenga. Sabes que estamos aquí para ello”.