La modelo Demi Rose deslumbró al lucir en su cuenta de Instagram uno de sus vestidos más atrevidos. Durante su estancia en Río de Janeiro apostó por lucir su figura curvilínea ataviada con un espectacular atuendo de bustier y falda de hilos.

“En este viaje aprendí que las caipirinhas no son lo mío. Me enfermé después de dos. Los mosquitos de Brasil me aman. Bailar en la lluvia con mi mejor amiga mientras toca una banda local siempre es una buena idea hasta que ves las fotos después”, escribió la modelo británica.

Demi Rose se mostró relajada en las fotografías mientras se recostaba en un barandal con vista a la playa. Dejó suelta su cabellera negra y usó maquillaje donde predominaron los tonos nude.

La estrella de redes sociales sumó casi 96 mil reacciones con su publicación.

Demi Rose visitó Brasil durante un par de semanas y no ha dejado de compartir sus fotografías en la playa. Constantemente viaja alrededor del mundo y ahora disfrutó de la magia de Sudamérica.

Demi Rose Mawby saltó a la fama en MySpace por su parecido con la cantante Selena Gómez y después en Instagram. Acaparó los reflectores cuando salió con el rapero Tyga, expareja de la empresaria Kylie Jenner y ahora novio de Avril Lavigne.

La modelo nació en Birmingham, Reino Unido, pero se mudó a Ibiza, España, donde disfruta del mar, los días soleados y constantemente posa para los fotógrafos.

No obstante, también se define como una viajera.

La británica ahora es una de las modelos más populares en Instagram, pero en una entrevista con Radio 1 Newsbeat confesó que durante su adolescencia fue víctima de acoso escolar por su apariencia.

“Siempre quise dedicarme al modelaje y cuando finalmente llegué, lo clasifiqué como una bendición porque crecí siendo acosada y no tenía muchos amigos”, reveló.