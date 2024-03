La actriz Elizabeth Hurley definitivamente fue una de las mejor vestidas en el after party que realizó la revista Vanity Fair con motivo de la edición 96 de los Premios Oscar.

La estrella británica llegó a la fiesta en Beverly Hills acompañada de su hijo Damian y se robó todas las miradas. A sus 58 años, deslumbró con un vestido plateado de raja que se ajustó a su silueta curvilínea.

El vestido de Elizabeth Hurley tenía escote en V y tela unida a la altura de la cadera, lo que dio un efecto que afinó aún más su cintura. Aumentó el glamour con arracadas plateadas, brazalete de diamantes y zapatos altos a juego.

Sus estilistas peinaron su cabellera en ondas y destacaron su belleza con un maquillaje de sombras ahumadas en los párpados, rubor durazno en los pómulos y labial nude.

Elizabeth Hurley en after party de Vanity Fair/AP

Damian Hurley, de 21, llegó al Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas con un pantalón negro de tercipelo, una camisa abierta de tela satinada y botines terminados en punta. Ante los fotógrafos, sorprendió por el parecido con su madre.

Elizabeth Hurley en after party de Vanity Fair/AP

A través de su cuenta de Instagram, Elizabeth Hurley compartió un video de su look que sumó casi 35,000 visualizaciones.

Horas antes, la estrella británica ya había deslumbrado con un glamoroso vestido de lentejuelas doradas mientras asistía a la fiesta de visualización de los Premios de la Academia de la Fundación Elton John contra el SIDA.

Elizabeth Hurley/AFP

Oppenheimer fue la gran ganadora de los Premios Oscar al ganar siete de los premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Director y Mejor Actor de Reparto.

Mientras tanto, Emma Stone llevó a Poor Things a cuatro premios, incluido el de Mejor Actriz. Barbie se llevó sólo un premio a la Mejor Canción Original por What Was I Made For? Por Billie Eilish y Finneas McConnell.

Elizabeth Hurley ya ha confesado a sus fans su secreto de belleza eterna.

“Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”, dijo.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como, es decir, si como un sándwich, también como una manzana”.