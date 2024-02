Elizabeth Hurley enamoró a sus fanáticos de redes sociales después de haber compartido varias fotografías de sí misma haciendo alarde de la trabajada silueta que conserva a los 58 años.

Dejó claro que la edad es sólo un número que no define su belleza ni apariencia con una sesión fotográfica hecha a la orilla del mar.

Posó para la cámara ataviada con un conjunto de Elizabeth Hurley Beach, su marca de trajes de baño, que está estrenando la colección primavera-verano.

Usó un bikini blanco de corte bajo y cadenas en los costados, a juego con un pareo traslúcido azul con estampados de flores. Esta prenda la vistió como si fuera un minivestido de playa braless de espalda descubierta y cuello halter.

Lució su belleza rejuvenecida y sencilla al llevar su cabello marrón peinado en mechones ondulados con mechones degrafilados.

Su rostro se lució con una ligera capa de maquillaje en tonos claros, labial nude y una base que le dio efecto de porcelana a su piel, blush rosado, sombras marrones y un fino delineado negro que desaltó su mirada.

Elizabeth Hurley tomó sus fotografías durante una sesión improvisada hecha en su último viaje a la playa.

Posó para la cámara sentada sobre la arena, con un arbusto verde detrás de ella para darle un toque de naturaleza y encanto a las tomas. En cada foto se lució radiante y rejuvenecida a sus 58 años, con una impresionante figura.

“Viviendo en el lado sarong de las pistas. Edición limitada”, escribió bajo la publicación de Instagram para promover su marca de trajes de baño femeninos y looks playeros, ideales para la próxima temporada primavera-verano.

Recientemente la actriz de Al diablo con el diablo reveló sus secretos de belleza para mantenerse joven y en forma a través de redes sociales.

En una publicación de Instagram, la celebridad escribió: “Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como, es decir, si como un sándwich, también como una manzana”.

Anteriormente le había dicho a Woman’s Health que cuida su salud y alimentación debido a los antecedentes de cáncer en su familia y agregó que no come chatarra ni bocadillos instantáneos y ahora, en la revelación de sus secretos de belleza lo afirmó y agregó que no come nada que no sea preparado en su casa y con la seguridad de provengan de ingredientes sanos y seguros.

“Yo como casi todo, pero sólo tengo comida chatarra como un absoluto regalo, y cuento la comida chatarra cómo cualquier cosa que contiene cualquier ingrediente que no tengo en mi propia cocina, por lo que incluye ‘dieta’ y ‘bajo en grasa’ todo, todas las comidas listas, todos los sándwiches comprados, pasteles y galletas y todos los refrescos. Mi mejor inversión fue una panera y hago pan al día. También hago pasteles todos los fines de semana”.

En la publicación de Instagram, la británica invitó a sus fans a cuidar su cuerpo y salud con comida sana, pero también con actividad física y actividades diarias que hagan que el cuerpo se mueva, para ella no es necesario ir al gimnasio y hacer horas de rutina.