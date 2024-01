Jennifer Lopez causó euforia con el reciente video musical de su canción Can’t Get Enough featuring Latto; en redes sociales compartió algunos de los detalles más relevantes.

La multifacética celebridad recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un teaser del clip en el que apareció luciendo diminutos looks, incluido un bikini de hilo negro con el que destacó su figura de impacto.

Se lució ataviada con su bikini más pequeño que dejó a la vista la figura irreal que conserva a los 54 años, producto de largas horas en el gimnasio y estrictas dietas.

Usó un sostén de triángulo negro, con cuello halter y detalles dorados, a juego con un bikini de hilo tipo thong de corte bajo con herrajes de oro. Ambas prendas ayudaron a enmarcar sus abs de acero y tonificado derrierè.

Sumó una camisa negra transparente, zapatillas de tacón con cordones de pvc, así como lentes de sol, pendientes circulares, un llamativo brazalete y anillos a juego.

Destiló glamour con su cabello húmedo, pero elegante sobre los hombros, mientras su rostro se lució con un aspecto de porcelana, usó labial nude y blush color canela sobre los pómulos.

Otros looks que utilizó la cantante y actriz fueron un bikini rojo carmesí de tela satinada, un conjunto de bra con pantalones de lentejuelas color nude estilo Y2K, así como un conjunto de malla rojo con abrigo de pelo y un conjunto de lencería transparente de SKIMS.

Jennifer Lopez lanzó la canción Can’t Get Enough y su video musical como parte del próximo estreno de su álbum de estudio This Is Me… Now, en el que van canciones dedicadas a su esposo Ben Affleck y su romance de casi 20 años.

En Can’t Get Enough la Diva del Bronx canta: “¿Es esto la vida real? Demasiado bueno para ser verdad. Llévame toda la noche. Puedo sentir la pasión en tus ojos. Sigo enamorado de tí”, haciendo referencia al actor y a su nueva vida de casada.

Y más adelante dice: “Es la forma en que me amas. La forma en que me tocas. Es la forma en que me miras. No me canso de ti, muchacho”.

A la par, JLo estrenará la película This Is Me Now: A Love Story a través de Amazon Prime Video, un filme personal en el que retrata su vida amorosa y su vida personal y artística. Ella dijo en una entrevista: “Es el proyecto más aterrador y personal que he hecho jamás”.

“Es una película real, es un viaje real, es una historia real. Es lo más revelador que he hecho. No creo que nadie sepa nada sobre mi verdadera vida personal”, agregó.

Después de lanzar su álbum y la película, la celebridad podría emprender una gira mundial, la primera en 12 años, según insinuó en la entrevista que le dio a Zane Lowe de Apple Music 1, ya que “se adapta bien para una experiencia en vivo”.

Y agregó: “Tengo ganas de hacer una gira. Creo que no hay nada más adecuado para estar en vivo y tener una experiencia en vivo que este disco”.