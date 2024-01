Georgina Rodríguez , novia de Cristiano Ronaldo y madre de sus hijos, está celebrando sus 30 años con un viaje de ensueño acompañada de su familia y amigos cercanos en las Maldivas.

En su reciente actualización de redes sociales, la modelo compartió varias fotografías de su escapada vacacional, incluidas fotos de sí misma luciendo su escultural silueta con pequeños bikinis de hilo.

Posó para la cámara corriendo a la orilla del mar ataviada con un traje de baño rojo con estampados oscuros, que ayudó a cubrir lo necesario y destacó sus curvas de infarto. Usó un sostén push up de cuello halter a juego con un bikini de triángulo y finos tirantes sobre las caderas.

La celebridad de las redes sociales usó un par de tenis blancos para correr, gafas solares de diseñador y sus lujosas joyas, incluidos anillos de diamantes y brazaletes de oro.

Presumió su belleza al natural al no llevar maquillaje en el rostro y mostrar su cabello negro azabache alborotado en rizos húmedos sobre los hombros.

“Bendecida. Felices 30”, escribió bajo el carrete de fotos que también incluyeron tomas de ella luciendo un pequeño bikini azul y vestidos ajustados.

Sus fanáticos no tardaron en felicitarla y escribirle sus mejores deseos en los comentarios, sus amigos y otras celebridades del internet también la felicitaron.

Antes de hacer su viaje de cumpleaños, la modelo hispana apareció en la portada de Vogue México y dio una entrevista en exclusiva sobre su vida como madre y como novia de uno de los jugadores de futbol más conocidos y exitosos del mundo.

La estrella de Soy Georgina dijo con respecto a la faceta como madre que compagina con su papel como modelo, empresaria y estrella de las redes sociales: “Ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida y mi prioridad absoluta, cada momento que paso al lado de mi familia es cuando más feliz y realizada me siento, ver a mis hijos crecer felices y compartir los momentos todos juntos en familia es mi mayor bendición, no puedo estar más agradecida a la familia tan maravillosa que hemos formado”.

Asimismo, Georgina Rodríguez habló sobre la historia de su vida que hubo antes de conocer a Cristiano Ronaldo y la forma en que su mundo ha cambiado, gracias al jugador, pero principalmente a sus esfuerzos y luchas constantes para obtener lo que quiere y cumplir sus metas por sí sola.

“Creo que mis experiencias pueden empoderar a otros porque he trabajado duro toda mi vida para lograr todo lo que tengo. Espero que mi arduo trabajo y perseverancia se muestren y ayuden a otros en sus propios viajes”, señaló.