Elizabeth Hurley volvió a dejar claro a sus seguidores de redes sociales y fanáticos, que se mantienen pendiente en lo que hace profesional y personalmente, que la edad sólo es un número que no la define.

Y es que la celebridad, 58 años, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una fotografía en blanco y negro en la que modeló un look diseñado para su colección de trajes de baño Elizabeth Hurley Beach.

La prenda se trató de un monokini negro sin mangas, cuello halter y de pierna alta, que contó como atractivo principal un escote infinito en V, que destacó su voluptuoso pecho.

Lució su belleza al natural al llevar su cabello marrón peinado en mechones ondulados sobre la espalda.

Su rostro se lució con una ligera capa de maquillaje en tonos claros, labial nude y una base que le dio efecto de porcelana a su piel.

En las últimas semanas, Elizabeth ha estado compartiendo fotos de sí misma modelando los recientes lanzamientos de su colección adelantada de primavera-verano, incluidos pequeños bikinis, vestidos de playa y atuendos con transparencias.

Los fanáticos han quedado impresionados por la belleza y eterna juventud que conserva a sus 58 años. “¿Cómo es que tienes 58 años?”, escribió un fan anonadado por la imagen de la celebridad, “No conozco a nadie de 40 que se vea como ella”, “¿Cómo alguien de tu edad puede lucir como de 20 años? O de hecho, aún mejor”.

Bajo la fotografía, la actriz británica de Al Diablo con el Diablo se dirigió a sus fans para contestar sus preguntas acerca de la forma en que se mantiene joven y bella a su edad.

Ella escribió: “Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como, es decir, si como un sándwich, también como una manzana”.

Anteriormente le había dicho a Woman’s Health que cuida su salud y alimentación debido a los antecedentes de cáncer en su familia y agregó que no come chatarra ni bocadillos instantáneos y ahora, en la revelación de sus secretos de belleza lo afirmó y agregó que no come nada que no sea preparado en su casa y con la seguridad de provengan de ingredientes sanos y seguros.

“Yo como casi todo, pero sólo tengo comida chatarra como un absoluto regalo, y cuento la comida chatarra cómo cualquier cosa que contiene cualquier ingrediente que no tengo en mi propia cocina, por lo que incluye ‘dieta’ y ‘bajo en grasa’ todo, todas las comidas listas, todos los sándwiches comprados, pasteles y galletas y todos los refrescos. Mi mejor inversión fue una panera y hago pan al día. También hago pasteles todos los fines de semana”.

En la publicación de Instagram, la celebridad invitó a sus fans a cuidar su cuerpo y salud con comida sana, pero también con actividad física y actividades diarias que hagan que el cuerpo se mueva, para ella no es necesario ir al gimnasio y hacer horas de rutina.

“Aparte de la dieta, mi otro consejo es moverte más. No voy al gimnasio ni hago ningún ejercicio, pero soy extremadamente activo. Ahí termina el sermón. Dime si esto tiene sentido para ti”, agregó.