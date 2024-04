Sydney Sweeney se tomó un descanso de su apretada agenda de trabajo para vacacionar con sus amigos en México.

A través de redes sociales compartió algunos detalles de sus días de eterno sol y calor, incluidas fotos de sí misma luciendo su alucinante cuerpazo y belleza al natural con pequeños trajes de baño y ropa traslúcida que usó sin sujetador.

En Instagram modeló un atrevido traje de baño color marrón, compuesto por un bikini de corte bajo y un sostén de atrevido escote; a estas prendas le sumó un pantalón de chándal beige, una gorra de béisbol de Chanel con estética vintage y gafas solares rectangulares.

Otro look que usó se trató de un conjunto beige transparente, que usó al estilo braless. Este conjunto incluyó una falda holgada de cintura baja a juego con un top de la misma tela, con espalda descubierta y cuello halter.

Sydney Sweeney presumió su belleza con su corte de cabello bob, alborotado con mechones ondulados.

La actriz de Euphoria se lució radiante y joven con maquillaje en tonos naturales que le dio efecto de porcelana a su piel, labial durazno y un ligero blush rosado.

Su viaje a las playas mexicanas sucede después de haber recibido críticas de la productora Carol Baum acerca de su belleza y su talento frente a las cámaras.

La productora se burló de la reciente comedia Anyone But You que protagoniza Sydney y dijo que era “invisible” y además dijo que "no sabe actuar" y que tampoco es atractiva como se comenta.

“Expliquenme esta chica. No es bonita, no sabe actuar. ¿Por qué está tan buena?”.

En una entrevista con Variety, el manager de la actriz la defendió de los comentarios de Baum y dijo que era “triste” que atacar a otra mujer en lugar de compartir los conocimientos que ha ganado durante décadas de experiencia.

“Qué triste que una mujer en posición de compartir su experiencia y conocimientos decida atacar a otra mujer”, señaló el representante a Variety.

“Si eso es lo que ha aprendido durante sus décadas en la industria y cree que es apropiado enseñarlo a sus alumnos, es vergonzoso. Menospreciar injustamente a una colega productora dice mucho sobre el carácter de la señora Baum”.

En su viaje a México, Sydney hizo referencia a los comentarios de Baum poniendo en sus redes sociales una fotografía de sí misma mostrando sus atributos con escasa ropa a la vez que se “disculpaba por tener grandes pechos”.

Hasta el momento la celebridad no ha dicho nada directamente o de forma oficial sobre los comentarios de la productora. Por ahora se encuentra vacacionando en México y preparándose para sus siguientes proyectos, que incluye las películas Echo Valley y Eden.