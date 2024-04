La actriz Sofía Vergara derritió Instagram al publicar una fotografía de archivo de sí misma. La estrella luce un diminuto bikini negro y su piel se ve bronceada por el sol.

“Desearía haber tenido Toty (un bloqueador solar) en ese entonces”, escribió y sumó 183 mil reacciones y decenas de comentarios que incluyen mensajes como “Se parece a Selena Gomez”, “Deslumbrante antes y ahora”, “Hermosa”.

Sofía Vergara saltó a la fama mientras presentaba dos programas de televisión para la cadena de televisión Univisión a finales de la década de 1990. Su primer trabajo destacado en inglés fue en la película Chasing Papi en 2003.

Desde entonces se ha dedicado al modelaje y ahora presume fotografías “throwback” de su fascinante vida como modelo.

En una entrevista con el diario español El País, Sofía Vergara admitió que sus “pechos gigantes” y su cuerpo le abrieron las puertas al mundo del espectáculo.

“Sería absurdo negarlo o que eso me hiciera sentir mal. Mis pechos gigantes y mi cuerpo me abrieron puertas; fueron mi pasaporte al mundo cuando tenía 20 años. Cuando comencé como modelo, pero hoy tengo 51 años y sigo aquí. Si sólo ves mis pechos, entonces ese es tu problema”.

“Hay mujeres que son más lindas, más jóvenes, que tienen senos más grandes y mejor cuerpo que yo, pero yo sigo aquí porque he demostrado que puedo quedarme”, declaró.

Sin embargo, no cabe duda que en años recientes ha tenido más éxito profesional que nunca. La colombiana fue la actriz mejor pagada en el año 2020 con ganancias de $43 millones de dólares, según la revista Forbes.

Su éxito se debió a que finalizó la última temporada de la serie Modern Family. Después trabajó como jueza en el programa America's Got Talent. Además tiene un imperio en torno a su imagen, con líneas de muebles, ropa y hasta cafeteras. Por si fuera poco, es embajadora de marcas de lujo.

La foto de Sofía Vergara en bikini negro llega mientras se recupera de una cirugía de rodilla. “Si alguna vez te sometes a una cirugía [mayor] de rodilla, asegúrate de conseguir un médico atractivo que duerma contigo esa noche”, escribió la actriz en sus historias de Instagram.

La protagonista de la serie Griselda compartió su estado de salud publicando una foto junto a su novio, el cirujano Justin Saliman.

Sofía Vergara, de 51 años, se está dando tiempo para salir. Después de divorciarse de Joe Manganiello, con quien estuvo casada por 7 años.

La estrella reveló que se divorció porque ella y Joe no estaban en la misma sintonía cuando hablaban sobre tener hijos. “Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre mayor”, explicó. “Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí”.