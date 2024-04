Taylor Swift lanzó este viernes "The Tortured Poets Department", su decimoprimer disco de estudio con el que promete volver a sacudir el universo pop, empezando por convertirse en el álbum con más reproducciones en el día de su lanzamiento.

"Todo vale en el amor y la poesía... Nuevo álbum THE TORTURED POETS DEPARTMENT. Ya disponible", señaló Swift en su cuenta de Instagram durante la madrugada, cuando se publicó lo que no se sabía, era la primera parte de un disco doble secreto, pues dos horas más tarde, publicó las canciones restantes para sumar 31 en total.

"En los últimos dos años había escrito tanta poesía torturada y quería compartirla con ustedes, así que aquí está la segunda entrega de TTPD: The Antology" (La Antología), escribió. Son "15 canciones adicionales. Ahora esta historia dejar de ser mía... es toda de ustedes".

El anuncio de su nuevo disco, se llevó a cabo en febrero, durante la ceremonia de los Grammy en la que conquistó por cuarta vez el premio al álbum del año. Con este nuevo álbum, la cantante de 34 años, que inició su carrera en el country, sin dudas ya es candidata a repetir premio el año entrante.

Desde que fijó la fecha de lanzamiento, la comunidad 'swiftie' viene especulando sobre el contenido de las canciones, los artistas invitados y otras pistas.

En Instagram, Swift lo describe como "una antología de nuevas obras que reflejan acontecimientos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista, sensacional y doloroso a partes iguales" de un capítulo "cerrado y clausurado" de su vida.

"Una vez que hemos contado nuestra historia más triste, podemos liberarnos de ella. Y entonces lo único que queda es la poesía torturada", afirma.

Los fans habían relacionado el título del disco (en español "Departamento de los Poetas Torturados") con su ex, el actor británico Joe Alwyn , con quien estuvo en una relación desde 2016 hasta el año pasado. Alwyn (La Favorita) y su colega Paul Mescal (Normal People) revelaron en 2022 que tenían un chat grupal titulado "The Tortured Man Club" (El Club del Hombre Torturado).

Taylor Swift dedica canción a Travis Kelce; "Cariño, soy la indicada", dice la letra

Entre los títulos de las canciones figuran "Down Bad", "So Long, London", "I Can Fix Him (No Really I Can)" y "The Smallest Man Who Ever Lived." Que dentro de su contenido, incluyen mensajes que, desde la perspectiva de los fans, describen lo que fue su relación y ruptura con Alwyn.

Post Malone y Florence + The Machine participan en las canciones "Fortnight" y "Florida!!!", respectivamente.

Su actual pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, ha elogiado el nuevo disco. Además, luego de las especulaciones, si hay canción para él dentro del disco, se trata del tema: "The Alchemy", mismo que tiene referencias a su historia de amor con el jugador de la NFL, misma que ha dado mucho de qué hablar en lo poco que llevan juntos.

LETRA DE THE ALCHEMY, CANCIÓN QUE DEDICÓ TAYLOR A TRAVIS

Esto ocurre una vez cada pocas vidas

Estos químicos me afectan como el vino blanco

¿Qué pasa si te digo que he vuelto?

El hospital fue un fastidio

La peor noche de sueño que he tenido

Te rodeé en un mapa

No he estado cerca en tanto tiempo

Pero estoy regresando con mucha fuerza

Así que cuando aterrice

Llama a los aficionados y elimínalos del equipo

Deja a un lado a los payasos, toma la corona

Cariño, soy la indicada para estar

Porque el letrero en tu corazón

Dice que todavía está reservado para mí

Honestamente, ¿quién somos para luchar contra la alquimia?

Oye, tú, ¿qué pasa si te digo que estamos bien?

Esas tonterías de la infancia en la escuela

Están perdonadas bajo mi mandato

No he estado cerca en tanto tiempo

Pero estoy haciendo un regreso a donde pertenezco

Así que cuando aterrice

Llama a los aficionados y elimínalos del equipo

Deja a un lado a los payasos, toma la corona

Cariño, soy la indicada para estar

Porque el letrero en tu corazón

Dice que todavía está reservado para mí

Honestamente, ¿quién somos para luchar contra la alquimia?

Estos tipos calientan los banquillos

Hemos estado en una racha ganadora

Él bromea diciendo: "Es heroína, pero esta vez con una E"

Porque el letrero en tu corazón

Dice que todavía está reservado para mí

Honestamente, ¿quién somos para luchar contra la alquimia?

Camisetas fuera y tus amigos te levantan sobre sus cabezas

La cerveza se pega en el suelo, los animadores resuenan porque dijeron

"No había posibilidad de ser el mejor en la liga"

¿Dónde está el trofeo? Él viene corriendo hacia mí

Aterrizo

Llama a los aficionados y elimínalos del equipo

Deja a un lado a los payasos, toma la corona

Cariño, soy la indicada para estar

Porque el letrero en tu corazón

Dice que todavía está reservado para mí

Honestamente, ¿quién somos para luchar contra la alquimia?

Estos tipos calientan los banquillos

Hemos estado en una racha ganadora

Él bromea diciendo: "Es heroína, pero esta vez con una E"

Porque el letrero en tu corazón

Dice que todavía está reservado para mí

Honestamente, ¿quién somos para luchar contra la alquimia?

Esto ocurre una vez cada pocas vidas

Estos químicos me afectan como el vino blanco

"He oído una parte, sí, y es increíble", dijo Kelce a la prensa en febrero.

Taylor Swift, lista para su gira por Europa con The Eras Tour

Luego del lanzamiento de este nuevo disco, la cantante se prepara para continuar su gira mundial "The Eras Tour", comenzando la parte de la misma que transitará por diversos estadios europeos, incluidos el Santiago Bernabéu y Wembley.

Esta misma va camino a convertirse en la serie de conciertos más taquillera de la historia de la música. Con un patrimonio neto estimado en 1.100 millones de dólares, Swift también se convirtió en la primera artista -hombre o mujer- que ha superado el umbral de las diez cifras gracias únicamente a los ingresos procedentes de su música.