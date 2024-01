Entre los múltiples momentos de los Golden Globes que se hicieron virales destacó la supuesta plática que tuvieron Selena Gómez con Taylor Swift y Keleigh Sperry en la que Sel les contó que Kylie Jenner no la dejó tomarse una foto con Timothée Chalamet.

Las tres amigas fueron captadas platicando acerca de Thimothée, según afirmaciones de expertos que leen los labios, pero no estaba claro cuál era el asunto hasta que en redes surgieron rumores sobre que Kylie le había negado a Selena una foto con su novio.

El video muestra a Taylor y Keleigh hablando animadamente justo en el momento en que llega Selena y las otras dos la escuchan sorprendidas. En la charla Keleigh le pregunta: “¿Con Timothée?”, y Selena asiente.

A través de redes sociales se hizo viral la supuesta frase que le dice Selena a sus amigas: “Le pedí una foto con él y ella dijo que no”.

People desmintió que Kylie le haya negado una foto a Selena

Una fuente le dijo a People que las tres amigas no estaban chismorreando sobre la pareja de novios y negó los rumores sobre que Kylie le negó la foto a Selena, agregó que la nominada por Only Murders in the Building “ni siquiera habló con ellos” durante toda la noche.

Sin embargo, el experto forense Jeremy Freeman regresó a las teorías sobre la foto negada a la actriz y cantante, aunque con un ligero cambio en la versión que se hizo viral.

Le reveló al Daily Mail detalles de la plática entre las tres famosas de acuerdo a sus conocimientos en la lectura de labios, afirmando que en la plática entre las famosas sí estaban hablando sobre una foto con Thimothée Chalamet y que Selena tenía conflicto con “molestarlos”, aunque fue él el que se negó a tomársela y no Kylie Jenner, como se dijo en internet.

Supuestamente Selena les contó a las chicas: “Él no quería una foto conmigo, dijo que no”, a lo que Keleigh comentó sorprendida: “¿Timothée?”.

Luego, Taylor le susurró a Selena en el oído algo, a lo que ella le contestó: “Lo intenté, no pude, los molestará”.

La relación entre Thimothée y Selena siempre fue buena hasta ahora, ya que se hicieron muy buenos amigos durante la filmación de la película A Rainy Day In New York de 2018, dirigida por Woody Allen. En el filme, los protagonistas interpretaron intereses amorosos.

Por su parte, ni Selena y ni Taylor tienen una buena relación con Kylie Jenner debido a los conflictos entre Taylor y Kim Kardashian y Selena con Hailey y Justin Bieber.