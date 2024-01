Bella Thorne fue una de las invitadas especiales a la gala anual Art of Elysium Heaven, llevada a cabo en Los Ángeles con decenas de estrellas hollywoodenses de alto perfil.

A su paso por la alfombra roja, la actriz acaparó la atención de propios y extraños al desfilar con un atrevido look transparente que usó al estilo braless.

La ex actriz de Disney vistió un maxivestido color champagne, hecho con malla traslúcida y pedrería brillante bordada a mano.

El atuendo contó con finos tirantes dorados, escote bajo una sugerente abertura sobre la pierna. Lo usó sin sostén y con un pequeño bikini blanco, mismo que lució sin censura por debajo de la falda larga.

Sumó zapatillas de tacón rojos y una discreta joyería plateada con diamantes, incluido el enorme anillo de compromiso que le entregó el año pasado su novio Mark Emms, de 44 años, después de algunos meses de romance.

Bella Thorne se olvida del sostén y posa con vestido transparente en la gala Art of Elysium Heaven. Foto: AFP

Bella Thorne lució su belleza destacada con maquillaje claro y en tonos rojizos. Usó labial color rojo carmesí, blush rosado sobre los pómulos, un fino cat eye marrón, sombras beige y base que le dio efecto de porcelana a su piel.

Su cabello rojo se mostró peinado con raya en medio y mechones ondulados bajo un estilo elegante y moderno.

La multifacética estrella, de 26 años, se unió a Heidi Klum y su hija Leni en la gala, celebrada en el Teatro Wiltern de Los Ángeles, posó frente a las cámaras con su amigo Jason Parks.

Si bien Mark Emms fue el ausente de la noche al no acompañar a su prometida, la pareja ha estado compartiendo mucho tiempo entre sí durante las vacaciones de invierno, disfrutando de su romance, saliendo de viaje y celebrando el Año Nuevo.

Bella Thorne y Mark Emms se comprometieron a inicios del verano pasado tras un año de haberse conocido en una fiesta organizada por Cara Delevingne. En una entrevista que la actriz le dio a Vogue dijo que su encuentro fue “amor a primera vista como el sol salió”.

El romance entre ambas celebridades surgió poco después de que ella rompiera su compromiso con el cantante y actor italiano Benjamin Mascolo poco antes de casarse.

Recientemente, Bella le dijo a The Messenger que recibió cinco anillos de compromiso por parte de su novio el verano pasado.

Según contó la celebridad , no estaba a gusto con el anillo cuando le propuso matrimonio, así que acordaron buscar el indicado, hasta que llegaron al quinto anillo.

"Me dio un anillo que era tan hermoso, y no vi nada que estuviera mal. De hecho, pasamos por cuatro anillos después de ese. Este es el quinto. Él vio mi cara cuando vi el primero y me dijo: ‘Sí, vamos a buscarte un anillo diferente’. Y yo dije: ‘¿Qué, por qué?’ Y él dijo: ‘Bueno, puedo sentir que algo no está bien con el anillo’”, recordó la actriz.