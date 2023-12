Bella Thorne conquistó los corazones de sus fanáticos con una sensual campaña publicitaria que acaba de lanzar para promover su marca de joyería.

Recurrió a sus redes sociales para compartir varias fotografías de la sesión y de la campaña, en las que presumió su impactante belleza y destiló sensualidad a su manera.

En las fotos principales, Bella, de 26 años, se dejó ver al estilo topless, sólo ataviada con una ajustada falda de seda y múltiples piezas de oro y perlas.

Lució su belleza destacada con maquillaje claro y en tonos rosados. Usó labial color durazno, blush rosa sobre los pómulos, un fino cat eye doble con delineador rojo y negro y base que le dio efecto de porcelana a su piel.

Su cabello rojo se mostró peinado de lado, bajo un estilo elegante y moderno, con mechones lacios peinados en un flequillo con ondas.

En otra publicación, hecha en el Instagram de su marca Thorne Dynasty, vistió un conjunto de cuero que dejó a la vista sus abs de acero y delineó su figura, compuesto por un pequeño bralette de finos tirantes y escote ajustado, así como con una falda midi de corte tubo.

Sumó un par de zapatos altos de plataforma, varios brazaletes de piedras finas, anillos y un par de collares de cadena, piezas que pertenecen a la nueva colección navideña de su marca.

“¡Compra uno y consigue otra pieza más de la nueva colección navideña se está vendiendo rápido! @thornedynasty”, promovió en la publicación.

Sus recientes actividades en redes sociales ocurren después de haberle dicho a The Messenger que recibió cinco anillos de compromiso por parte de su novio Mark Emms el verano pasado.

Según contó la celebridad , no estaba a gusto con el anillo cuando le propuso matrimonio, así que acordaron buscar el indicado, hasta que llegaron al quinto anillo.

"Me dio un anillo que era tan hermoso, y no vi nada que estuviera mal. De hecho, pasamos por cuatro anillos después de ese. Este es el quinto. Él vio mi cara cuando vi el primero y me dijo: ‘Sí, vamos a buscarte un anillo diferente’. Y yo dije: ‘¿Qué, por qué?’ Y él dijo: ‘Bueno, puedo sentir que algo no está bien con el anillo’”, recordó la actriz.

Bella Thorne y Mark Emms se comprometieron a inicios de este verano tras un año de haberse conocido en una fiesta organizada por Cara Delevingne. En una entrevista que la actriz le dio a Vogue dijo que su encuentro fue “amor a primera vista como el sol salió”.

El romance entre ambas celebridades surgió poco después de que ella rompiera su compromiso con el cantante y actor italiano Benjamin Mascolo poco antes de casarse.

Según contó en la plática con la revista, ella planea una boda de lujo en Reino Unido, de donde es Emms, con múltiples vestidos para la boda y las celebraciones posteriores. Thorne dijo: “Cada novia no necesita un vestido, sino cuatro”.