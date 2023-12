La ruptura de Rosalía y Raw Alejandro, la respuesta con su música de Shakira a Gérard Piqué tras su separación y el divorcio de Ricky Martin fueron algunas de las noticias que marcaron la actualidad en la prensa rosa en 2023.

Un aluvión de rupturas

Tras dos años de relación, con anillo de compromiso y boda anunciada, la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro pilló a todos por sorpresa y provocó un duelo de indirectas en los Latin Grammy, el primer acto público en el que los dos artistas coincidían.

Pero Cupido ha vuelto a tocar el corazón de Rosalía. Imágenes publicadas en medios estadounidenses apuntan a que su nueva ilusión es el actor Jeremy Allen White ('The Bear').

También con cambios vivió el año Taylor Swift, quien rompió con el cantante británico Matt Healy para empezar poco después una relación con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Otra montaña rusa sentimental fue la vivida por la cantante española Aitana, que sufrió dos rupturas: la primera con el actor Miguel Bernardeau ('Élite') y la segunda con el colombiano Sebastián Yatra.

También dejaron de ser pareja en 2023 Ricky Martin y Jwan Yosef, seis años después de darse el 'sí quiero' y con dos hijos en común, y Britney Spears y Sam Ashgari, que solo duraron un año casados.

Breve fue la relación del futbolista brasileño Neymar y la modelo Bruna Biancardi que rompieron tan solo un mes después del nacimiento de su primera hija.

Tras separarse de Piqué, Shakira se centró este 2023 en la música. Un año en el que entró pisando fuerte con el lanzamiento de su colaboración con Bizarrap, 'Bzrp Mussic Session #53', en el que disparaba contra el exfutbolista y padre de sus dos hijos, Milan y Sash.

La artista, instalada ahora en Miami (EE.UU.), pasó además momentos amargos por su problemas con la Hacienda española, solucionados in extremis al aceptar pagar una multa de 7,8 millones de euros para evitar la cárcel.

También resultó complicado el año para el cantante Alejandro Sanz, que tras su separación de la artista cubana Raquel Valdés, revolucionó las redes con un mensaje: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar".