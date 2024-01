La actriz Eiza González fue el centro de atención al pasar las vacaciones de Año Nuevo en la espectacular isla caribeña de St. Barts.

Fue captada por paparazzis mientras paseaba por un lujoso yate. Después de disfrutar de las vistas, subió a una moto acuática para recorrer el océano. La estrella disfrutó de la velocidad y de los hermosos paisajes de la isla.

La mexicana nunca pierde el glamour y deslumbró con uno de los bikinis más atrevidos y casi imposible de llevar. Usó un traje de baño de dos piezas. La parte superior tenía cuello halter y estaba diseñada para cubrir solamente lo necesario.

Completó su look con una banda en la cabeza a modo de diadema, usó lentes de sol y dejó suelta y ligeramente ondulada su cabellera.

Photo © 2024 Eliot Press/The Grosby Group Eiza González

La actriz cumplirá 34 años el próximo 30 de enero y mantiene una forma física impresionante. Presumió su diminuta cintura, abdomen plano y piernas torneadas.

Eiza González no solamente realiza ejercicio en gimnasios. Disfruta de las actividades al aire libre, tales como practicar senderismo, surf y escalada en roca.

“Me gusta seguir moviéndome todos los días, no necesariamente 'hacer ejercicio' todos los días, pero seguir moviéndome. No tiene que ser intenso, simplemente hacer que el cuerpo fluya un poco de sangre y no permanecer sedentario”, dijo a la revista Elle.

La actriz asegura que este 2024 verán la luz algunos de los proyectos en los que ha trabajado los últimos dos años.

“Se ha puesto mucho esfuerzo en eso. Y, por supuesto, estoy emocionado de ver los espectáculos, porque me da mucho en qué pensar cuando se trata de la alfombra roja y en qué Eiza quiero ser en esta próxima era de mi vida”, agregó.

La actriz tiene un papel invitado en la nueva serie Mr. & Mrs. Smith, el programa de Amazon Prime basada en la película de 2005 protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie.

También aparece en la próxima serie dramática 3 Body Problem, un programa que se estrenará en Netflix el 21 de marzo.

Eiza González regresó a Instagram, luego de cerrar temporalmente su cuenta. Según explicó su mamá Glenda Reyna, la actriz optó por tomarse un "descanso decembrino" lejos de las redes sociales, para iniciar con todo el nuevo año.

A través de Instagram, Eiza González ha compartido algunos de sus momentos en St. Barts. Recibió el año con un minivestido negro clásico y femenino.