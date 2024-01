Julia Fox , modelo y autora de Down the Drain, fue captada por los paparazzis haciendo su propia declaración de moda e imponiendo tendencia en Miami Beach con un atrevido y coqueto look transparente.

Fue fotografiada usando un pequeño sostén blanco hecho de malla transparente, con finos tirantes blancos atados por detrás del cuello y un par de listones rosa baby, atados en moños, cubriendo lo esencial sobre su pecho.

El bralette sólo constó de un par de triángulos blancos que dejaron a la vista gran parte de su piel en el torso; fue combinado con un minishort balnco con malla y encaje, además de una franja de tela blanca por encima.

Julia Fox deja poco a la imaginación con bralette transparente y minishort blanco en Miami. Foto: The Grosby Group

Combinó la indumentaria con zapatos Mary Jane blancos, un clutch en forma de huevo con cordones de perlas beige, guajes de encaje y un par de pendientes largos con pequeños moños.

Julia, de 33 años, no sólo impuso moda con los coqueto outfit, sino que su maquillaje y peinado también causaron sensación.

Y es que su maquillaje constó de elementos brillantes como sombras plateadas y una base más clara que su piel, además de un cat eye grueso y labial marrón; su cabello se lució peinado con un ligero crepé y mechones lacios.

La estrella de Uncut Gems fue vista horas antes saliendo a pasear por Miami con un minishort negro, una camisa top tank y un sostén de traje de baño.

En las últimas semanas, a la celebridad se le ha visto vacacionando con su hijo Valentino, de dos años, en Miami. Escapó de las frías temperaturas de Nueva York para celebrar la Navidad y el Fin de Año en un resort de lujo de Florida.

Su viaje se produce después de haber lanzado a la venta con éxito su libro de memorias Down the Drain, en el que habló de su romance fugaz con Kanye West, entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

Según contó Julia Fox, Kanye la “persiguió” a través de mensajes de texto y múltiples llamadas telefónicas tras conocerse en las fiestas de fin de año de 2021, las primeras veces ella lo ignoró, pero se convenció de intentarlo cuando él le prometió viajes en jet privado y algunos beneficios.

Entre las ofertas de Kanye destacó un ofrecimiento de pagarle una cirugía de aumento de senos, pero ella lo rechazó, aunque aprovechó la oportunidad de darse a conocer mundialmente como modelo, diseñadora y actriz.