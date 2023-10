Julia Fox impuso tendencia con un atrevido, pero elegante look rojo carmesí durante su asistencia a la gala del 25 aniversario de Room To Grow, llevada a cabo en Nueva York.

Fue fotografiada por los paparazzis dirigiéndose al evento de alto perfil, ataviada con un elegante, pero atrevido look rojo carmesí de cuero, con el que dejó a la vista su lencería nude.

Usó un maxivestido de corte lápiz, hecho con top de cuello alto, recortado en diagonal sobre el vientre; su falta estuvo estructurada con más recortes diagonales de la misma tela.

Lo combinó con un abrigo rojo de terciopelo del mismo tono y un par de zapatillas rojas con suela negra.

Julia Fox se arriesga y deja su lencería a la vista con vestido rojo de recortes. Foto: The Grosby Group

La estrella de Uncut Gems dejó a la vista un bikini color nude bajo un recorte de tela.

Hizo alarde de su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, base clara, labial vintage vino, blush rojizo, sombras ahumadas y un fino cat eye, mientras su cabello pelirrojo se lució peinado en mechones rizados por los costados.

La modelo y ahora escritora se unió en la gala a otras estrellas como la actriz Uma Thurman y su hija Maya, el diseñador de modas Zac Posen y la actriz Patina Miller.

Su asistencia al evento se produjo después de haber lanzado a la venta su libro de memorias Down The Drain, en el que contó sus recuerdos como dominatrix, sus inicios en la industria cinematográfica y del modelaje, así como su mediática relación con Kanye West.

Según contó en una entrevista de promoción, antes de salir con West, era fanática de Kim Kardashian y de su reality show Keeping Up With The Kardashians en sus primeras temporadas.

En su libro, Julia reveló que Kim jugó un importante papel en su ruptura con Kanye West, al contarle que en el pasado Julia había sido una drogadicta. “Me dijo que tuvo una buena conversación con su futura ex esposa y descubrió mucha información sobre mí”, escribió Fox, agregando que le habló sobre sus adicciones.

Después de una pelea en la que Kanye le habló como si se sintiera ofendido y “engañado” por no saberlo, Julia habló con su publicista para que informara a a prensa su rompimiento con el rapero.