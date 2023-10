Todos los millennials que hayan crecido viendo La Niñera sabrán que Fran Fine fue el personaje mejor vestido de la televisión durante la década de los 90, incluso en la actualidad.

Sus llamativos outfits impactantes y coquetos marcaron un antes y un después de cómo una mujer debe vestirse para verse bien, exitosa y divertida, pero a la vez para comunicar un sinfín de mensajes sin hablar.

Fran Fine, interpretada por Fran Drescher, vistió a las grandes marcas en cada episodio, diseños de casas de moda de lujo como Moschino, Chanel, Thierry Mugler y Vivienne Westwood aparecieron en televisión causando euforia entre los fanáticos hasta el punto de ser replicados en diseños de bajo costo e inmortalizarnos dentro de la cultura pop.

Hoy en día estos looks son inspiración para disfrazarse con estilo en Halloween y hacer referencia a la niñera más querida de la televisión.

A continuación te dejamos con algunos outfits que puedes recrear para celebrar Halloween con prendas básicas y fáciles de conseguir.

Minifalda de cuadros negros y blancos con top rojo

Este look retro fue obra de Moschino para destacar la belleza y estilo de la nana Fran y su amor por los colores brillantes y atrevidos estampados.

Es sencillo de imitar con una falda bicolor y un top o suéter rojo de manga larga; tiendas en línea como Amazon ofrecen opciones para crear el look; también puedes buscar en tiendas de ropa físicas ya que este outfit tiene prendas básicas y asequibles.

Minivestido negro lencero y bolso de corazón

El vestido original de Herve Leger se convirtió en todo un referente de la moda noventera gracias a que Fran lo usó combinado con un bolso en forma de corazón rojo, medias minimalistas y zapatillas de tacón.

Busca en tu armario un vestido negro y combinalo con un bolso rojo; tiendas en línea como Amazon, SheIn y hasta Mercado Libre tienen opciones de bolsos de corazón.

Abrigo blanco con minishort

No puede haber Fran Fine sin este icónico atuendo total white compuesto por un top tan blanco sin mangas y con cuello de tortuga, a juego con un minishort blanco de cintura alta y el impactante abrigo de piel sintética y pelo.

El personaje inmortalizó el look con gafas solares vintage y su voluminoso cabello castaño peinado con mechones ondulados y un fabuloso crepé.

Leggings y top bandeau

Este look de la diseñadora Rachel London es tan sencillo de recrear que sólo necesitas leggings negros de cintura al o pantalones ajustados, botines y un top corte tipo bandeau con mangas largas y escote de barco.

Sólo complementa el atuendo con una melena castaña alborotada con volumen.

Bata de dormir

Fran Fine hizo de las batas de dormir y de baño todo un look inspirador, coqueto y fashionista, con sus colores llamativos y cortes sencillos. Busca batas en tonalidades rosadas con estampados intensos vintage y sólo peina tu cabello con un moño alto alborotado.

Vestido lápiz de colores

Es quizá su vestido de celebración más icónico. La actriz Fran Drescher acordó con su séquito de estilistas y diseñadora de vestuario usar el maxivestido Todd Olham de 1994 para una escena en la que intenta sentarse en la cocina y no puede.

Tanto la escena como el vestido se volvieron referentes de la cultura pop y uno de los momentos más replicados entre los fans.

Si entre las opciones de Amazon o tiendas en línea no encuentras un vestido similar que te convenza, puedes hacerlo tú con tiras de plástico de colores unidas entre sí o con fragmentos de ropa de colores que ya no uses. La creatividad en esto es clave.

Otros icónicos looks que pueder imitar para celebrar este Halloween 2023 con todo el estilo de Fran Fine: