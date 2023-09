Halloween Horror Nights de Universal Studios envía a Neil Druckmann, codirector de estudio y director creativo de Naughty Dog, y a Troy Baker, el actor detrás de Joel, en una aterradora excursión a la casa embrujada de “The Last of Us”, basada en el premiado videojuego de Naughty Dog y PlayStation. La casa embrujada de “The Last of Us” se puede experimentar exclusivamente en Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood y Universal Orlando Resort.

Ambientado en una civilización devastada, donde los supervivientes e Infectados campan desenfrenados, el videojuego “The Last of Us”, de Naughty Dog y PlayStation, que celebra su décimo aniversario este año, ha cautivado al público desde su lanzamiento. Y ahora, los visitantes pueden sumergirse en una experiencia de la vida real que los lleva directamente al aterrador mundo del juego.

La casa embrujada de “The Last of Us”, en Orlando y Hollywood, impulsan a los visitantes a un mundo de matanza y caos mientras siguen los pasos de los protagonistas del juego, Joel y Ellie, quienes soportan un viaje brutal en un mundo superado por un virus fúngico que vuelve a humanos en una nueva amenaza conocida como los Infectados. A medida que los visitantes se encuentren con los Infectados - Runners, Stalkers, Clickers y Bloaters - junto con los Hunters, un grupo de humanos hostiles, deberán navegar por la zona de cuarentena de Pittsburgh, que incluye lugares emblemáticos del videojuego, como el espeluznante y desolado The Hotel Grand y un laberinto de túneles oscuros y húmedos, en un intento desesperado por escapar y sobrevivir.