Halloween Horror Nights de Universal Studios desafía a los visitantes a sobrevivir “The Last of Us” mientras el premiado videojuego postpandemia de Naughty Dog y de PlayStation cobra vida, por primera vez, como una casa embrujada completamente nueva a partir del viernes 1 de septiembre y en Universal Studios Hollywood a partir del jueves 7 de septiembre.

Ambientado en una civilización devastada, donde los infectados y los sobrevivientes endurecidos corren desenfrenados, el videojuego “The Last of Us” de Naughty Dog y PlayStation, que celebra su décimo aniversario este año, ha cautivado al público desde su lanzamiento. Y ahora, los visitantes pueden sumergirse en una experiencia de la vida real que los coloca directamente en el aterrador mundo del juego.

Las casas embrujadas de "The Last of Us" en ambas costas impulsarán a los visitantes a un mundo de matanza y caos mientras siguen los pasos de los protagonistas del juego, Joel y Ellie , quienes soportan un viaje brutal en un mundo invadido por un virus fúngico que convierte a los humanos en varias formas de una nueva amenaza conocida como los infectados.

A medida que los visitantes se encuentren con los infectados: runners, stalkers y clickers, junto con the hunters, una banda de humanos hostiles, deberán navegar por la zona de cuarentena de Pittsburgh, que incluye ubicaciones icónicas del videojuego, como el espeluznante y desolado The Hotel Grand y un laberinto de túneles oscuros y húmedos, en un intento desesperado por escapar y sobrevivir.





VIDEO. Halloween Horror Nights de Universal Studios “The Last of Us”





“Como gran fanático, y asistente frecuente, de Halloween Horror Nights, nos sentimos honrados de tener ‘The Last of Us’ incluido en la programación de este año.

Ha sido una emoción increíble para nosotros en Naughty Dog colaborar con Universal, dando vida al mundo del juego, centrándonos incluso en los detalles más pequeños que nuestros fanáticos conocen tan bien”, dijo el copresidente de Naughty Dog, Neil Druckmann.

“Después de haber celebrado el décimo aniversario de 'The Last of Us', ¡es el momento perfecto para que nuestros fanáticos se unan a Joel y Ellie y se enfrenten cara a cara con clickers, raiders y mucho más!”

"Estamos emocionados de dar vida a 'The Last of Us' en una aterradora casa embrujada que es fiel al espíritu de este popular videojuego con nuestros héroes, Joel y Ellie, Clickers y más", dijo Lora Sauls, Directora Asistente, Desarrollo Creativo y Dirección de Espectáculos en Universal Orlando Resort.

“El mundo dentro del juego ofrece una multitud de oportunidades llenas de suspenso y terroríficas para brindarles a los visitantes una experiencia única que solo se puede encontrar en Halloween Horror Nights”, agregó John Murdy, Productor Ejecutivo de Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood.

Boletos para 'Halloween Horror Nights' en Universal Studios Hollywood

Universal Studios Hollywood ofrece una variedad de opciones de boletos para Halloween Horror Nights, incluida la entrada general, Universal Express, el R.I.P. Tour y pases populares, Frequent Fear y Ultimate Fear, que permiten a los visitantes experimentar los sustos una y otra vez. Haga clic aquí para obtener más información sobre cada tipo de boleto y para conocer los Términos y condiciones.

Para el evento de Universal Orlando, los visitantes ahora pueden comprar una variedad de boletos para Halloween Horror Nights 2023, que comienza el viernes 1 de septiembre, incluyendo boletos para una sola noche y upgrades para el evento como R.I.P. Tour, Express Pass y la experiencia durante el día de Behind the Screams: Unmasking the Horror Tour. Pronto estarán disponibles productos de boletos adicionales, incluyendo los Pases Frequent Fear. Haga clic aquí para obtener más información y comprar boletos.

Ambos eventos se llevarán a cabo en noches seleccionadas hasta el martes 31 de octubre. Pronto se revelarán detalles adicionales, incluyendo nuevas casas embrujadas.