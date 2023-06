Las hojas de los árboles empiezan a cambiar de color y el espíritu de Halloween empieza a envolvernos y, por ello, Disneyland Resort se prepara para la llegada del otoño con eventos y celebraciones que darán inicio el 1 de septiembre de 2023: una selección de diversión y acontecimientos otoñales para las familias y las amistades.

Desde el 1 de septiembre al 31 de octubre de 2023, Halloween Time at Disneyland Resort presenta docenas de proposiciones nuevas y de siempre que se reparten por todo el resort.

También ofrece nuevos y embrujados trajes para Mickey Mouse y sus amigos en Disneyland Park. Haunted Mansion Holiday seguirá con la tradición anual de exhibir en su salón de baile una casa de jengibre.

Plaza de la Familia, en Disney California Adventure Park, celebra el espíritu del Día de los Muertos, el amor eterno y los lazos perennes de la familia del 1 de septiembre al 2 de noviembre de 2023. Para la ocasión se servirán platos deliciosos de la gastronomía mexicana y se presentará entretenimiento de lo más entrañable con los personajes y las canciones de “Coco”, el filme de Disney y Pixar galardonado con el Premio de la Academia®.

Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party regresa este año a Disney California Adventure con más noches que nunca durante 25 jornadas selectas, entre el 5 de septiembre y el 31 de octubre de 2023, durante las cuales deambularán personajes insólitos, villanos y mucho más. Los poseedores de Magic Key tendrán acceso a una preventa de un número selecto de boletos a partir del 27 de junio. Los boletos para el público general se pondrán a la venta el 29 de junio*.

Halloween Time en el Disneyland Resort

Decoración fantasmal típica de la temporada y personajes disfrazados de Halloween estarán presentes en ambos parques, lo que ofrecerá innumerables oportunidades para tomar fotografías. En Disneyland Park, el Main Street Pumpkin Festival exhibirá una multitud de calabazas talladas a mano en Main Street, U.S.A., incluyendo el Mickey Mouse Pumpkin gigante.

En Disney California Adventure Park, las decoraciones y proyecciones típicas de Halloween embriagarán a Buena Vista Street de un ambiente misterioso. Además, Cars Land se transforma en Radiator Screams, donde sus residentes y establecimientos quedarán decorados con sus mejores disfraces de Haul-O-Ween… o Carro-ween.

En Disneyland Park, Mickey Mouse, Minnie Mouse y algunos de sus amigos lucirán un aspecto de lo más fantasmal gracias a sus nuevos disfraces creados con telas luminiscentes y detalles en forma de murciélagos. Una vez más, Jack Skellington y sus amigos de “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas” se encargarán de decorar a su manera más tenebrosa la Haunted Mansion Holiday. El salón de la atracción mostrará su más reciente versión de la casa de jengibre que la adorna cada año.

Cada noche hasta el 31 de octubre, el espectáculo nocturno sobrenatural “Halloween Screams” convocará proyecciones, efectos especiales y música en Main Street, U.S.A., el Castillo de la Bella Durmiente, Rivers of America y en frente de “it’s a small world”. MagicBand+ añade una dimensión tétrica al espectáculo a través de iluminación inquietante y vibraciones escalofriantes. En noches selectas, los fuegos artificiales invocarán a los cielos que cubren el parque. Con el fin de poder celebrar “Halloween Screams”, el espectáculo nocturno “Wondrous Journeys” tiene previsto llevar a cabo su última sesión del año el 31 de agosto.

Disneyland/ Cortesía de Disneyland Latino y Jeffrey Group

En Disney California Adventure Park, tres atracciones sufren sus transformaciones para la temporada… con un toque de lo más Halloween. La atracción para toda la familia Mater’s Junkyard Jamboree en Cars Land opta por una banda sonora que pondrá los pelos de punta al convertirse en Mater’s Graveyard JamBOOree. A su lado, Luigi’s Rollickin’ Roadsters hace que los visitantes vivan giros inesperados al transformarse en Luigi’s Honkin’ Haul-O-Ween. Por primera vez, Guido, uno de sus residentes, lucirá un disfraz-carro fantasmal mientras da la bienvenida a los visitantes en Casa Della Tires.

Cuando cae el atardecer, las emociones fuertes suben a toda velocidad en Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT! en Avengers Campus. Solo durante Halloween Time, la atracción se transforma en Guardians of the Galaxy – Monsters After Dark, una aventura a todo grito y en la que los visitantes deben salvar a Groot de las criaturas que han desatado el caos en la Fortaleza del Coleccionista.

Desde el 8 de septiembre al 1 de noviembre, calabazas estilo Disney estarán escondidas por todo Downtown Disney District con motivo de la aventura Pluto’s Pumpkin Pursuit. Los visitantes, tras adquirir un mapa en alguno de los establecimientos participantes, pueden coronar su búsqueda con un recuerdo de coleccionista**. El Downtown Disney District también mostrará decoración típica del otoño, así como entretenimiento y ofertas especiales en localizaciones selectas.

Los restaurantes por todo el Disneyland Resort servirán comida y bebida terroríficamente deliciosas, como buñuelos de calabaza y un pastel de Halloween. Este año el catálogo de productos a la venta típicos de Halloween incluye ropa y artículos para la decoración del hogar y también de coleccionista con diseños de lo más modernos.

Plaza de la Familia y homenajes al Día de los Muertos

Una vez más, la siempre vibrante Plaza de la Familia, una experiencia cultural única en Paradise Gardens en Disney California Adventure Park, rinde homenaje a las tradiciones mexicanas del Día de los Muertos con sus caléndulas luminosas, entretenimiento en vivo y manualidades para toda la familia. Lo hará del 1 de septiembre al 2 de noviembre.

Disneyland/ Cortesía de Disneyland Latino y Jeffrey Group

El ParadiseGarden Grill presentará un menú inspirado en la gastronomía mexicana. Durante esta experiencia, los personajes y la música de “Coco”, el filme de Disney y Pixar ganador del Premio de la Academia®, harán hincapié en los lazos eternos de la familia. Varias veces al día tendrá lugar “A Musical Celebration of Coco”, presentado por un grupo talentoso de bailarines folklóricos, así como músicos y cantantes de mariachi que relatan las aventuras de Miguel por la Tierra de los Muertos. Los visitantes también pueden tomarse fotos con Miguel, disfrutar de la música de mariachi, dejar mensajes personales en el Muro de los Recuerdos y mucho más.

En Cars Land, Ramone también rendirá homenaje al Día de los Muertos en su garaje a través de una “ofrenda” que celebra la vida y la carrera de su buen amigo Doc Hudson.

Disneyland Park también presentará su tributo al Día de los Muertos gracias a una exhibición tradicional y a todo color en Frontierland con adornos típicos, flor de cempasúchil y papel picado. Allí los visitantes podrán tomarse fotos junto a un trío musical de esqueletos de otradimensión.

Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party

El evento Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party, por tiempo y de capacidad limitadas, se apodera de Disney California Adventure durante 25 noches selectas entre el 5 de septiembre y el 31 de octubre. Los más pequeños y los visitantes de todas las edades están invitados a disfrazarse con sus trajes de Halloween preferidos y a disfrutar de una velada de atracciones, comida y bebida especiales, entretenimiento y mucho más. Del evento cabe destacar:

 Acceso a Disney California Adventure Park tres horas antes de que empiece la fiesta a la 6 p.m. PT. Todas las áreas del parque, incluyendo Avengers Campus, permanecerán abiertas durante este evento que tiene lugar fuera de horario convencional, con tiempo de espera reducido en atracciones selectas.

Disneyland/ Cortesía de Disneyland Latino y Jeffrey Group

 Senderos con golosinas y encuentros con personajes, tanto villanos como personajes inusuales. Amigos de siempre como Mickey Mouse, Minnie Mouse, Goofy y el Pato Donald también se unen a la diversión.

 Entretenimiento exclusivo, como el espectáculo que no da tanto miedo “Mickey’s Trick and Treat” y el desfile “Frightfully Fun Parade”. Encabezado por el Jinete Sin Cabeza de Sleepy Hollow, “Frightfully Fun Parade” incluye una procesión de carrozas, personajes y villanos de Disney.

 El Redwood Creek Challenge Trail se transforma en el Bosque de los Villanos o Villains Grove. Este mundo mágico, inspirado en los villanos de Disney, se abre camino entre la oscuridad a través de iluminación, proyecciones, sonidos y efectos especiales.

 Oportunidades fotográficas únicas y temáticas que incluyen descargas ilimitadas de fotos digitales de Disney PhotoPass como parte del precio de la admisión.

Los boletos se pondrán a la venta al público general el 29 de junio (no antes de las 9 a.m. PT). El 27 de junio (no antes de las 9 a.m. PT), se pondrán a la venta un número limitado de boletos para Oogie Boogie Bash solo disponibles para los poseedores de Magic Key en Disneyland.com/OogieBoogieBash. Los boletos son limitados. Visite la página web para conocer detalles importantes y la disponibilidad para cada una de las 25 noches: martes 5 de septiembre; jueves 7 de septiembre; domingo 10 de septiembre; martes 12 de septiembre; jueves 14 de septiembre; domingo 17 de septiembre; martes 19 de septiembre; jueves 21 de septiembre; domingo 24 de septiembre; martes 26 de septiembre; jueves 28 de septiembre; domingo 1 de octubre; martes 3 de octubre; jueves 5 de octubre; domingo 8 de octubre; martes 10 de octubre; jueves 12 de octubre; domingo 15 de octubre; martes 17 de octubre; jueves 19 de octubre; domingo 22 de octubre; martes 24 de octubre; jueves 26 de octubre; domingo 29 de octubre; y la noche de Halloween martes 31 de octubre.