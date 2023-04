Bella Ramsey se ganó rápidamente un lugar dentro de la industria de la televisión tras su aparición en Game of Thrones, pero su popularidad se incrementó después de interpretar a Ellie Williams en la famosa serie de HBO Max: The Last of Us.

Desde que tenía 11 años logró entablar diversos papeles estelares en la pantalla chica. Comenzando su travesía con la serie dramática de fantasía Game of Thrones donde interpretó el personaje de Lyanna Mormont, la fiera y franca jefa de la Casa Mormont.

Algunas otras actuaciones figuran en cintas como Réquiem, Judy, Resistencia y The Worst Witch, la cual fue nominada al premio RST North West a Mejor Talento Innovador y ganó un BAFTA a Mejor Intérprete Joven.

Para 2022, la película cómica escrita y dirigida por Lena Dunham, basada en la novela del mismo nombre de Karen Cushman, Catherine Called Birdy, le valió una nominación al Premio Critics Choice al Mejor Actor/Actriz Joven.

Un año después protagonizó a Ellie Williams dentro de la adaptación planificada de HBO sobre el videojuego The Last of Us, junto al actor Pedro Pascal. Siendo éste su primer contrato como personaje principal.

Nació en Nottingham, Inglaterra, sobre un condado cerca de Leicestershire. Su pasión por la actuación comenzó cuando solo tenía 3 años. Posteriormente, sus primeras actuaciones se dieron en teatros escolares.

A la edad de 12 años, se habría unido al Taller de Televisión el cual la llevó a su primera audición oficial dentro de la serie Juego de Tronos.

En una entrevista para The New York Times, Ramsey, actualmente de 19 años, se declaró de género no binario. Ha afirmado que le es indiferente qué pronombres utilicen para referirse a ella.

"Supongo que mi género siempre ha sido muy fluido", dijo. "Alguien me llamaba 'ella' o 'élle' y yo no pensaba en eso, pero sabía que si alguien me llamaba 'él' era un poco emocionante.”

Después del rodaje de The Last Of Us, ha ocupado su tiempo para dedicarse a estudiar Ciencias del Ambiente en una universidad a distancia. Según The New York Times, planea dejar Leicestershire, un condado en East Midlands, Inglaterra, y mudarse a Londres.





¿Cuánto dinero ganaron Bella Ramsey y Pedro Pascal por actuar en The Last of Us?

Según la información que reveló Variety, Pedro Pascal, quien interpretó a Joel, recibió una cantidad aproximada de 600 mil dólares por episodio. Mientras que Bella, en el papel de Ellie, recibió 70 mil dólares por capítulo.

¿Cuál es la fortuna de Bella Ramsey, la actriz de "The Last Of Us"?

Se estima que el patrimonio de la actriz en 2023 ronda entre 1 millón de dólares, según Celebs Money.