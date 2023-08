Halloween Horror Nights este año en Universal Studios Hollywood completan su programación de 2023 con la demoníaca “Evil Dead Rise” y las aterradoras casas originales, “Monstruos: The Monsters of Latin America” y “Holidayz in Hell.” El notorio "Terror Tram" regresa con "Terror Tram... The Exterminatorz" para petrificar a los visitantes a partir del 7 de septiembre y en noches seleccionadas hasta el 31 de octubre.

La programación completa que aguarda los visitantes sigue en ocho casas embrujadas y en el exclusivo Terror Tram de Universal Studios Hollywood:

“The Last of Us”

Sumerge a los visitantes en una lucha por sobrevivir contra los temibles Clickers, Bloaters y más, personajes del premiado videojuego de Naughty Dog y PlayStation.

“Stranger Things 4”

Transporta a los visitantes a Hawkins, Indiana, donde se enfrentarán al malvado Vecna en la cuarta temporada de la serie original de Netflix.

“The Exorcist: Believer”

Invita a los visitantes a un aterrador y nuevo comienzo lleno de horror, mientras dos familias luchan contra una siniestra fuerza demoníaca que ha poseído a sus pequeñas hijas.

“Universal Monsters: Unmasked”

Amplía el legado de Universal Monsters con los íconos de terror The Invisible Man, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, The Phantom of the Opera y The Hunchback of Notre Dame que se unen por primera vez en una nueva y escalofriante historia.

“Chucky: Ultimate Kill Count”

Presenta al infame muñeco y sus mejores matanzas a lo largo de la exitosa serie USA & SYFY y películas clásicas.

“Evil Dead Rise”

Lleva a los visitantes a una nueva historia retorcida, basada en el regreso de la icónica franquicia New Line Cinema de terror y éxito de taquilla de 2023.

“Monstruos: Los Monstruos de América Latina”

Incluye los fantasmas y criaturas más aterradoras del folclore latinoamericano.

“Holidayz in Hell”

Lleva a los visitantes a un viaje petrificante a través de una serie de celebraciones psicóticas.

“Terror Tram…The Exterminatorz”

Coloca a los visitantes en el mundialmente famoso escenario de Universal y en medio de un levantamiento de insectos liderado por el tortuoso Larry Larva, cuyo objetivo es exterminar a los humanos de la Tierra. Los fanáticos del terror también caminarán por el set de Jupiter's Claim de Nope, donde se encontrarán con The Tethered de Us, en un crossover épico de dos de los éxitos de taquilla del director Jordan Peele.

Comida en Halloween Horror Nights

Una variedad de artículos de comida y bebida con temas de terror estarán disponibles para despertar el apetito más aterrador. El visitante debe tener 21 años o más, con una identificación con foto válida, para comprar o beber bebidas alcohólicas.

Los fanáticos de “Stranger Things” pueden visitar Surfer Boy Pizza para una variedad de sabores de pizza, Scoops Ahoy para deliciosas creaciones de helados y un nuevo Stellar Bar temático de los 80 con cócteles mixtos.

El restaurante de servicio rápido Hollywood & Dine se transformará en una parrillada con el tema de “Chucky” que ofrecerá brisket y sándwiches de pollo con palomitas de maíz de Nashville, macarrones con queso de puerco desmenuzado, pasteles y bebidas temáticas.

El patio Carl Laemmle contará con Peacock's Halloween Horror Bar con cócteles temáticos de The Purge y "Chucky" y oportunidades para tomar fotografías con los monstruos.

Celebración en honor al Día de los Muertos

Universal Plaza ofrecerá una celebración en honor al Día de los Muertos con una variedad de cócteles con temas de folclore latino, el puesto de tacos Lil Cocina y un bar de margaritas.

Los fanáticos del terror que buscan conmemorar su experiencia en Halloween Horror Nights pueden encontrar una selección de productos temáticos de las casas de este año, que incluyen camisetas, sudaderas con capucha, tazas y más.

Los visitantes también pueden disfrutar de atracciones selectas del parque temático abiertas durante el evento, que incluyen "Jurassic World—The Ride", "Transformers™: The Ride-3D", "Revenge of the Mummy—The Ride" y “The Simpsons Ride™”.

Además, "The Wizarding World of Harry Potter™" estará abierto durante el Halloween Horror Nights, invitando a los visitantes a experimentar algunas de sus atracciones favoritas, como "Harry Potter and the Forbidden Journey™" y "Flight of the Hippogriff™". Regresando un año más, los Deatheaters™, un grupo de los seguidores más devotos de Voldemort, recorrerán la aldea de Hogsmeade™ en busca de otros dispuestos a mostrar lealtad a la causa del Señor Oscuro.

Universal Studios Hollywood ofrece una variedad de opciones de boletos para Halloween Horror Nights, incluida la Entrada General, Universal Express, Después de las 2 p.m. Día/Noche, El R.I.P. Tour, el nuevo Early Access Ticket, que brinda acceso a casas embrujadas seleccionadas antes de la apertura programada del evento (a partir de las 5:30 p. m., sujeto a cambios), y el popular Pase Frequent Fear y Ultimate Fear Pass. Para obtener más información sobre cada tipo de boleto y los Términos y condiciones, visite www.HalloweenHorrorNights.com.

Halloween Horror Nights se lleva a cabo en noches selectas del 7 de septiembre al 31 de octubre en Universal Studios Hollywood y del 1 de septiembre al 4 de noviembre en Universal Orlando Resort. Para más información, siga a @universaldestinationslatino en Instagram.

La información es cortesía de Universal Studios Hollywood .