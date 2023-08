El crucero más grande del mundo, cinco veces más grande que el Titanic, zarpará en enero de 2024 El Icon of the Seas cuenta con 7 piscinas, un parque, toboganes de agua y pista de patinaje sobre hielo

Icon of the Seas": Así Es el Monstruo de los Mares, el Crucero Más Grande del Mundo que Cautiva y Divide. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)