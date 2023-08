La modelo Dorina Guillén deslumbró en Miami Beach al lucir el bikini más pequeño del mundo. La estrella argentina posó sobre la arena ante la cámara.

Presumió su figura curvilínea ataviada con un diminuto bikini con aplicaciones doradas. El diseño tenía paneles descubiertos en un escote under boob y cordones que se aferraron a su cuello y caderas.

Éste es, sin duda, el modelo más pequeño de traje de baño que ha usado la actriz y bailarina.

Dorina Guillen/ Backgrid/The Grosby Group

Dorina Guillén saltó a la fama luego de mantener una relación amorosa con el futbolista Juan Sebastián Verón. Pero las cosas entre ellos terminaron bastante mal.

En una entrevista el año pasado, Dorina Guillén dijo estar “muy decepcionada” porque Verón le promedio sueños que nunca cumplió y lo acusó de “fraude emocional”.

“Cerca de mi cumpleaños vi que se lo estaba vinculando con una chica. Mi decisión fue hablarlo con él, porque era una persona empática y en ese momento no le interesó nada de mí. Fue agresivo, me sentí muy herida. Ahí fue cuando me di cuenta de que era verdad, que siempre había estado jugando a dos puntas, o a más quizá”, anotó.

Dorina Guillén contó que antes de relacionarse con el futbolista, ella estaba negada a conocer a alguien, pero ante la insistencia se dio una oportunidad en el amor.

Con esta sesión fotográfica, Dorina Guillén se posiciona como una de las modelos de trajes de baño más atrevidas y sigue la línea de otras estrellas de Instagram como Demi Rose.

Miami es una de las ciudades favoritas de las estrellas latinas para realizar sus sesiones de fotos. Además, está en el “centro del universo” desde que Messi y Shakira llegaron a establecerse ahí.

Si tuviéramos que definir a Miami con una playa sería South Beach. Es la más famosa de la ciudad no sólo por su mar cálido y arena blanca, sino porque en las calles cercanas hay arquitectura Art Decó, se encuentran algunos de los mejores restaurantes, galerías de arte magníficas y bares alucinantes.

Se ubica entre las calles 5 y 15. Aunque es muy frecuentada, pasarás tardes de locura en el Miami más turístico. Aunque hay clubes de playa, tú puedes llevar tu toalla y disfrutar del sol por igual.

