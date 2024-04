La actriz Elizabeth Hurley tiene 58 años, pero eso no impide que se luzca como una de las estrellas más sexys de la industria del espectáculo.

La también modelo posó para una sesión fotográfica para promocionar Estrictamente Confidencial, una película escrita y dirigida por su hijo Damian Hurley.

Elizabeth Hurley deslumbró ante la cámara al presumir su belleza con un minivestido. La parte de arriba de la prenda era de encaje negro, pero abajo tenía una parte de PVC rojo.

La actriz de Austin Powers aumentó el glamour con joyería dorada en forma de cadenas y zapatos negros de tacón de vértigo.

Para el maquillaje, optó por base, abundante rubor, labial rosa, delineado negro cat eye y sombras grises en los párpados. Peinaron su cabellera en ondas muy tenues. Sumó más de 21 mil reacciones con su reel y cientos de comentarios donde alabaron su belleza.

En Strictly Confidential, Elizabeth Hurley tiene escenas íntimas con otra mujer y fue su propio hijo quien dirigió las escenas. Damian Hurley ha dicho que no le molestó dirigir a su madre en las escenas y que el profesionalismo siempre está por delante.

En entrevista con el Sunday Times, Damian declaró: “Odio decir que se sintió totalmente normal. No sé qué dice eso de nosotros”. El joven dice que siempre recibió educación sexual oportuna y que no hay tabúes al hablar con su madre.

Por su parte, Elizabeth Hurley dijo: “Es relajante saber que detrás de la cámara hay alguien que cuida de ti. Las cosas que su guión necesitaba que yo hiciera no eran necesariamente cosas que siempre había hecho. Pero tenerlo allí significó que me sentí segura y cuidada, y supe que en [la posproducción] él cuidaría de mí”.

Elizabeth Hurley acaparó los reflectores en 1994, cuando acompañó a su entonces novio Hugh Grant a la alfombra roja de la película Cuatro bodas y un funeral. Usó un vestido Versace negro que pasó a la historia de la moda.

Ahora sigue modelando para Versace.

Elizabeth Hurley ya ha confesado a sus fans su secreto de belleza eterna. Dice que su mantra es "No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde". Dicho de otra manera, la estrella come continuamente pero porciones pequeñas, mastica correctamente y evita cenar muy tarde.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como, es decir, si como un sándwich, también como una manzana”.