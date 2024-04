Elizabeth Hurley y Brooke Shields son dos de las mujeres más bellas del espectáculo y las atrices, ambas de 58 años, demostraron que la edad sólo es un número, pues deslumbraron al posar juntas durante su participación en el show What Happens Live With Andy Cohen.

La estrella de Al Diablo con el Diablo, Elizabeth Hurley, lució despampanante con un vestido plateado ajustado a su silueta. La prenda de manga larga tenía aberturas a la altura del escote, sostenidas de lado a lado por aros plateados.

Llevó zapatillas plateadas de vértigo, artes llamativos a juego y un maquillaje perfecto. Dejó suelta su cabellera rubia, pero fue peinada en ondas.

Por su parte, Brooke Shields, usó un vestido plateado cubierto de lentejuelas al estilo strapless. La prenda tenía escote en forma de corazón y la combinó con zapatillas plateadas cerradas. Llevó brazaletes brillantes en la muñeca izquierda y destacó su belleza con labios rosas y delineador negro alrededor de los ojos.

“Hoy, para un adelanto de Mother of the Bride y mucho más. Emocionada de estar con Elizabeth Hurley”, escribió Brooke Shields en su cuenta de Instagram y sumó más de 13 mil reacciones y decenas de comentarios que alabaron la belleza de las dos actrices.

Mother of The Bride, es la nueva película que protagoniza Brooke Shields junto a Miranda Cosgrove y Benjamin Bratt. Cuenta la historia de una mujer cuya hija se va a casar y descubre que su ex pareja adolescente es padre del novio.

Durante el programa What Happens Live With Andy Cohen, las estrellas respondieron a preguntas de los fanáticos.

Uno de ellos preguntó a Brooke Shields por qué aceptó modelar ropa interior para Skins, la marca de Kim Kardashian: “Estaba tan feliz de que a esta edad alguien quisiera verme con cualquier cosa que pareciera ropa interior. Estaba muy orgullosa de representar a mujeres de mi edad en lencería y sabía que me iban a tratar bien”, respondió.

La estrella de Blue Lagoon admitió que trabajar con el equipo de Kim Kardashian fue una gran experiencia y siempre se sintió “sexy”.

A Elizabeth Hurley le preguntaron si fue cierto que rechazó la tercera película de Austin Powers y se arrepintió porque podría haber actuado con Beyoncé.

“Me ofrecieron el tercer Austin Powers”, admitió, pero explicó que en ese momento estaba embarazada de su hijo y no podía filmar. Así que no fue mi culpa. “Amo a Beyoncé y amo a Austin Powers. Simplemente no fue culpa mía y además estaba fuera, así que no iba a funcionar”, añadió.

Elizabeth Hurley ya ha confesado a sus fans su secreto de belleza eterna.

“Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”, dijo.

Brooke Shields fue inmensamente famosa en su juventud y deslumbraba con su belleza en cada portada que protagonizaba. Actualmente, suma miles de reacciones al presumir sus looks más glamorosos.