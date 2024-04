La actriz Elizabeth Hurley sí que sabe cómo lucir un bikini a los 58 años de edad. La estrella británica publicó una fotografía en su cuenta de Instagram para celebrar la Pascua y deslumbró.

Presumió su figura escultural ataviada con un diminuto bikini animal print y dejó a la vista su silueta curvilínea, abdomen plano y brazos tonificados.

Lució su belleza con una piel perfecta, destacada con maquillaje de apariencia natural, abundante gloss en los labios y usó lentes oscuros para protegerse del sol. Peinó su cabellera en ondas marcadas.

Elizabeth Hurley constantemente usa sus redes sociales para promocionar Elizabeth Hurley Beach, su línea de trajes de baño nacida en 2005 como una firma de lujo con sede en Londres.

Se enfoca en las “tendencias que imprimen emoción al armario de vacaciones”, según su página web. La colección ha tenido tanto éxito que ahora se vende en todo el mundo. La mayoría de los diseños están confeccionados con algodón, seda y lycra. Elizabeth Hurley está involucrada en todos los procesos de diseño y supervisa su fabricación y comercialización.

"Hemos vendido muchos bikinis, desde que comenzamos. Hemos ampliado la línea. Nuestros modelos para chicas jóvenes son adorables. Espero que podamos seguir fortaleciéndonos", dice.

"Decidí aventurarme con la ropa de playa porque es un área donde las mujeres, independientemente de su forma o tamaño, pueden verse increíbles. Desarrollo colecciones para que las mujeres se sientan fabulosas a cualquier edad ", explica.

Elizabeth Hurley acaparó los reflectores en 1994, cuando acompañó a su entonces novio Hugh Grant a la alfombra roja de la película Cuatro bodas y un funeral. Usó un vestido Versace negro que pasó a la historia de la moda.

Ahora sigue modelando para Versace.

Elizabeth Hurley ya ha confesado a sus fans su secreto de belleza eterna. Dice que su mantra es "No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde". Dicho de otra manera, la estrella come continuamente pero porciones pequeñas, mastica correctamente y evita cenar muy tarde.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como, es decir, si como un sándwich, también como una manzana”.