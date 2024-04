La actriz Eiza González ha mostrado su faceta más elegante durante la promoción de sus últimas películas y hace un par de días deslumbró en Nueva York al asistir al show de Drew Barrymore para hablar sobre su nueva película The Ministry of Ungentlemanly Warfare the Land of Saints and Sinners.

Eiza González fue captada por paparazzis llegando al programa ataviada con un deslumbrante vestido blanco de escote profundo en U. A su escote lo cruzaba una pequeña cinta negra de cuero, que le agregó estilo.

Combinó la prenda con lentes de sol negros de forma rectangular (de la colección Saint Laurent) , sandalias de moño y una bolsa negra. También llevó aretes plateados en forma de gota.

La estrella de 34 años lució perfecta con una cabellera corta peinada en ondas marcadas y abundante gloss en los labios.

Eiza Gonzalez/ Photo © 2024 Instar Images/The Grosby Group

La aparición de Eiza González en Nueva York se da después de que revelara que es la portada de la revista InStyle y en entrevista con la publicación confesó que le han negado papeles por ser “demasiado atractiva”.

“Recuerdo que dijeron en tantos proyectos: ‘Ella es demasiado bonita para el papel. Es demasiado atractiva’”.

Eiza González agregó que tuvo una crisis de identidad durante mucho tiempo y que incluso consideró afeitarse la cabeza y cubrirse más para parecer menos atractiva. También habló sobre los estereotipos que predominan en Hollywood sobre las mujeres latinas.

“Pasé por muchos problemas con mi cuerpo, con mis curvas, con mi apariencia. Fue realmente difícil. Simplemente creo que es una idea demasiado sexualizada lo que se piensa de una mujer latina. Es tan decepcionante y tan patético”, dijo.

Para la actriz, salir del estereotipo de sexy ha sido el mayor desafío de su carrera.

Ahora interpreta a una nanofísica en 3 Body Problem de Netflix. Cuenta la historia de “Cinco brillantes amigos hacen descubrimientos asombrosos mientras las leyes de la naturaleza se revelan ante sus ojos y una amenaza existencial se cierne sobre la humanidad”. Plantea la historia del primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena, dejando al descubierto que la humanidad es vulnerable.

También se le verá en The Ministry of Ungentlemanly Warfare, de Guy Ritchie , que se estrenará el 19 de abril.

Eiza González asegura que ha puesto mucho empeño en estos proyectos.

“Se ha puesto mucho esfuerzo en eso. Y, por supuesto, estoy emocionado de ver los espectáculos, porque me da mucho en qué pensar cuando se trata de la alfombra roja y en qué Eiza quiero ser en esta próxima era de mi vida”, declaró.