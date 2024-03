La también exnovia de Justin Bieber robó miradas y fue el centro de atención de los fotógrafos al usar un microbikini café con estampado de flores y pedrería en los contornos. Dejó a la vista su abdomen plano y figura torneada por el ejercicio.

Presumió su belleza con un maquillaje tenue compuesto por base, labial nude, abundante gloss y sombras café en los párpados. Remarcó sus cejas y dejó suelta su cabellera rizada al usar únicamente una diadema.

Chantel Jeffries acaba de participar en la Miami Music Week donde mostró su talento como DJ. A través de su cuenta de Instagram dio cuenta de su intervención y sumó decenas de comentarios que alabaron su talento y belleza. Llevó una minifalda verde y top a colores.

Photo © 2024 Splash News/The Grosby Group Miami, FL - DJ, model, and YouTube personality Chantel Jeffries is spotted enjoying a relaxing nap while soaking up some rays on the beach in sunny Miami. **** La DJ, modelo y personalidad de YouTube Chantel Jeffries es vista disfrutando de una relajante siesta mientras toma el sol en la playa en la soleada Miami. Pictured: Chantel Jeffries