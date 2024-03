Khloe Kardashian, una de las modelos que protagoniza el programa Keeping Up with the Kardashians, fue captada con un arriesgado vestido transparente que no dejó nada a la imaginación, mientras se dirigía al lanzamiento de la nueva bebida de su hermana Kylie Jenner.

Durante el evento de Sprinter Vodka Soda que se realizó en Catch Steak en West Hollywood, la socialité lució un entallado minivestido con transparencias negras, que además de resaltar su figura, logró impresionar a todos sus fans en redes sociales.

A pesar de que su cabello rubio y largo cubrieron parte de su pecho, su vestimenta se caracterizó por sumarse a la moda braless, con la que mostró su busto al natural al bajar de una camioneta sin su sujetador.

Khloe Kardashian enciende con braless en minivestido transparente a lado de Kylie. Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group West Hollywood

Con unos lentes negros y unos tacones en punta que se unificaron con su outfit, Khloe se dispuso a disfrutar de la noche con un cumulo de pulseras y un elegante collar plateado.

Aunque pocos accesorios la acompañaron, su bolsa azul destacó del outfit monocromático y del maquillaje natural en tonos nudes con los que fue captada en Los Ángeles, California.

De acuerdo con Daily Mail, la modelo de 39 años fue la única hermana de Kylie Jenner que estuvo presente en el lanzamiento de Sprinter, la nueva bebida enlatada que forma parte de los negocios de la empresaria.

A su propio lanzamiento, Jenner lució un vestido negro de látex, que deslumbró por entallar y resaltar su cintura, además de lucir un escote largo en forma de U.

A pesar de las duras críticas que ha recibido sobre su edad, la joven de 26 años asistió al lanzamiento de la bebida con un maquillaje natural en tonos corales y un elevado peinado en capas onduladas.

Después de debutar con éxito en el mundo de la moda y los cosméticos, la empresaria se decidió a incursionar en las bebidas con alcohol con Sprinter, un refresco de vodka que contiene un porcentaje de 4.5 de alcohol, 100 calorías y diversidad de sabores frutales.