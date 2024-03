La empresaria Kylie Jenner fue el centro de atención al llegar a Catch Steak en West Hollywood para el lanzamiento de Sprinter Soda, su nuevo negocio.

La estrella deslumbró ataviada con un espectacular vestido negro de látex. La prenda era tan ajustada que fue casi imposible de llevar, pero la estrella arrasó al lucirla y dejó a la vista su silueta curvilínea. Presumió escote side boob.

Kylie Jenner combinó su vestido con zapatos transparentes. Impuso tendencia con un corte de cabello en capas y lució su belleza con un maquillaje de apariencia natural con base, rubor durazno, labial nude y abundante gloss.

EXC Kylie Jenner/ Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group

El tabloide Daily Mail apunta que, a su llegada, Kylie Jenner se estrelló contra el Rolls Royce Ghost de su madre Kris, valuado en 400 mil dólares. “El golpe dejó la placa de Kylie pegada en el parachoques del Rolls Royce que Kris compró en 2021”, apuntan.

A la fiesta de lanzamiento de Sprinter Soda asistieron múltiples celebridades.

Kris Jenner asistió al lanzamiento de la soda tan sólo 3 días después de que anunciara la “inesperada” muerte de su hermana Karen Houghton, a los 65 años.

Sprinter es una bebida preparada de agua mineral, jugo de frutas y vodka. Se vende en una lata y con 100 calorías y marca la inmersión de Kylie Jenner en el negocio de las bebidas alcohólicas. El paquete de 8 latas se vende en $19,99 dólares. Su hermana Kendall ya tiene la marca de tequila 818.

Kylie Jenner está diversificando sus negocios, pues aunque es una de las reinas del maquillaje y el cuidado de la piel, hace unas semanas también lanzó su perfume Cosmic.

La celebridad fue expuesta al mundo del espectáculo desde que era una niña a través del reality show Keeping Up With The Kardashians, pero tan pronto como creció se volvió una influencer en redes sociales y más tarde una joven empresaria.

Fundó Kylie Cosmetics y generó millones de dólares en ganancias. También es embajadora de marcas y modela para diseñadores como Jean Paul Gaultier.

En su vida personal, tiene dos hijos con el rapero Travis Scott y sale con el actor Timothée Chalamet.