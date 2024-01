Kylie Jenner demostró que es una fashionista que no pierde el glamour en ningún instante. Fue captada por paparazzis al salir del restaurante Siena en París con un vestido de infarto.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians deslumbró con un vestido transparente cruzado que resaltó su voluptuosa figura. Debajo usó un leotardo y medias a juego. Aumentó el glamour con zapatos negros terminados en punta y lentes de sol.

Sus estilistas la peinaron con un moño relamido y flequillo de lado. Usó labial nude, joyería discreta y un pequeño bolso de colección.

Kylie Jenner/ Photo © 2024 Mega/The Grosby Group

Kylie Jenner viajó a París con su madre Kris Jenner.

En otra cátedra de moda, la socialité usó un minivestido beige con un velo de transparencias por encima.

La propietaria de Kylie Cosmetics se ha mostrado muy feliz en redes sociales desde que hace nueve meses se reveló que mantiene un romance con el actor Timothee Chalamet.

Asistieron juntos a los Globos de Oro y lucieron cariñosos frente a los fotógrafos. “Estaban teniendo una conversación muy íntima y compartieron algunos besos. Era obvio que tienen una química asombrosa”, dijo una fuente a U.S. Weekly.

El testigo afirmó que la pareja no podía quitarse las manos de encima y que ambos se dijeron “Te amo”.

Kylie Jenner y Timothee Chalamet se conocieron por amigos en común. El protagonista de Wonka ya fue invitado a pasar la Navidad con la familia Kardashian y aseguran que todas lo adoran y esperan que la relación funcione por mucho tiempo.

“Todo va muy bien entre ellos. Ambos tienen agendas muy ocupadas, pero se dedican el mayor tiempo posible el uno al otro. Timothée siempre hace sonreír a Kylie. Tienen una conexión muy especial”, agregó la fuente en entrevista con US Weekly.

Por un momento, Kylie Jenner se pintó el cabello de color rosa, pero rápidamente volvió al castaño.