Sydney Sweeney mostró su lado coqueto y sensual durante su asistencia a un evento organizado por el estreno de su nueva película Immaculate.

Y es que la actriz fue fotografiada en 92NY, Nueva York, luciendo un pequeño conjunto total black, hecho con tela satinada y malla bordada con encaje.

Usó un minivestido satinado con top braless de escote alto, una falda corte hecha con capas de holanes y un panel transparente sobre el abdomen.

Al conjunto le sumó medias negras minimalistas, zapatillas de charol puntiagudas, anillos y pendientes de diamantes, así como un abrigo negro que se quito para desfilar por la alfombra roja.

Sydney Sweeney impone tendencia con minivestido de transparencias en Nueva York. Foto: AP

Sydney Sweeney presumió su nuevo corte de cabello con un peinado bob voluminoso acomodado de lado.

La actriz de Euphoria se lució radiante y joven con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial durazno, blush rosado, párpados ahumados y un fino cat line.

Su asistencia al evento grabado para el programa Happy Sad Confused y de proyección anticipada fue la antesala al estreno mundial de su nueva película Immaculate que se estrenará este fin de semana.

Esta película promete ser todo un éxito, aún por delante de la comedia romántica que protagonizó con Glen Powell, Anyone But You, a inicios de año.

Según le dijo a Variety, la celebridad está emocionada por explorar el cine de terror y por ver de qué manera sus habilidades actorales van creciendo.

Ella dijo: “Me encanta encontrar lugares que no sabía que podía desbloquear, traspasar los límites de lo que la gente espera ver de mí. Me gustaría tener una respuesta formulada sobre cómo lo hago. Pero cada vez que un director llama ‘acción’, es como un interruptor”.

Y agregó. “Permito que todos los pensamientos, sentimientos y emociones de Sydney desaparezcan. Y ahora soy cualquier personaje que interprete: en este momento soy Cecilia”

Durante los últimos días, la actriz, de 26 años, ha estado ocupada haciendo promoción al filme, principalmente en Nueva York y Los Ángeles, ciudad donde estrenó la película junto a sus dos abuelas, que también actúan en la cinta.

Según contó en una entrevista, la estrella dijo que se llevó a sus abuelas en un viaje sorpresa a Italia, donde rodó la película y les dijo que actuarían con ella como monjas: “Las sorprendí en Navidad. Les dije que las llevaría en avión a Italia y que serían extras en la película. Nunca habían estado en Italia. Nunca habían estado fuera del país”.