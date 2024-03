La actriz Sydney Sweeney fue el centro de atención de los fotógrafos, al llegar al evento de los GLAAD Media Awards en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California.

La estrella deslumbró ataviada con un espectacular vestido azul satinado ajustado a su silueta que remarcó su abdomen plano y figura curvilínea.

La prenda tenía un escote profundo en U, soportado por un sostén repleto de lentejuelas y pedrería brillante con el que aumentó el glamour. Usó zapatillas, dejó suelta su cabellera rubia y presumió la belleza de su rostro con un un delineado negro cat eye y labios nude de apariencia satinada.

Para darle un toque más lujoso a su atuendo, usó un collar de diamantes, aretes y anillos de Brilliant Earth.

Sydney Sweeney. 2024 GLAAD Media Awards/Grosby Group/ Matt Baron/BEI/Shutterstock

Recientemente, Sydney Sweeney se robó la atención en el after party que organizó la revista Vanity Fair tras la edición 96 de los Premios Oscar. Usó un vestido blanco satinado, conocido en la industria de la moda como The Old Hollywood Marc Bouwer, que llevó Angelina Jolie en 2004.

Sydney Sweeney recrea look de Angelina Jolie con vestido braless de escote en el after party de los Óscar 2024. Foto: AFP

La estrella Sydney Sweeney dio detalles sobre su sentir al regresar a filmar la tercera y última temporada de Euphoria, la serie de HBO que la lanzó a la fama.

“Entro a Euphoria. Ahí siempre siento que estoy en casa. Me gusta. Estoy emocionada, es como una familia”, dijo a MTV. La serie retrata la vida y obsesiones de un grupo de adolescentes y estrenará su última temporada en 2025, luego de dos años pausada por la huelga de guionistas que perduró meses en Estados Unidos.

El cast de Euphoria cuenta con actores de la talla de Zendaya, Jacob Elordi, Nika King , Alexa Demie y más.

Sydney Sweeney debe gran parte de su fama al papel de Cassie que interpreta en Euphoria. En la segunda temporada del programa su personaje cobró relevancia, pero hubo algunas escenas que no fueron sencillas de grabar.

Dijo al medio Deadline que le costó mucho trabajo filmar la escena donde vomita en un jacuzzi, rodeada de sus compañeras. “Tenía que tener un tubo en la boca y me estaba llenando la boca con asquerosos trozos de comida y ni siquiera sé qué más. Luego tuve que sostenerlo en la boca mientras ocurría la escena y actuar como si no lo tuviera. Luego vomitó por todas partes”, contó.

Sweeney dijo que interpretar el papel de Cassie le ha enseñado a dejar de lado sus inseguridades. “Ella me ha enseñado a permitirme sumergirme completamente en sus emociones. Ha sido una experiencia realmente hermosa poder interpretar todas sus diferentes y locas emociones con las que ha tenido que lidiar. Ha sido muy divertido”, anotó.

Sam Levinson, director de Euphoria, adelantó detalles sobre la próxima temporada. Señaló que Rue, el personaje de Zendaya, “explorará lo que significa ser un individuo con principios en un mundo corrupto”. También dijo que habrá un poco de cine negro.

El director admitió que la apretada agenda de Zendaya también retrasó el estreno de Euphoria, pero recalcó que ella es una profesional. “Es la persona más competitiva que conozco, en el buen sentido. Está en constante crecimiento como artista y siempre busca un desafío. Ella nunca es complaciente”.