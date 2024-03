La rapera Iggy Azalea rompió Instagram con su nueva sesión de fotos. La estrella posó sobre flores de peluche para presumir su figura curvilínea a sus 17 millones de seguidores.

La estrella deslumbró al usar un espectacular bikini joya cubierto de pedrería negra y plateada, que hacía la ilusión de tener cientos de diamantes brillantes.

Dejó a la vista su abdomen plano, cintura perfecta y caderas anchas para posar frente a la cámara.

Lució su belleza con un delineado cat eye en los párpados y abundante gloss en los labios.

Iggy Azalea dejó la música para seguir una nueva carrera lucrativa como creadora en Only Fans y sus seguidores la apoyan por completo con mensajes que alaban sus sesiones de fotos: “Iggy, luces absolutamente hermosa en cada foto” y “eres la más sexy” fueron algunos de los comentarios.

Azalea asegura que ahora es muy rica gracias a la plataforma. “Me di cuenta de que a la gente le gustaba que yo fuera sexy, así que pensé que sería buena y sacaría provecho de eso. Simplemente trabajo menos y tengo más calor”, dijo.

“Estoy gastando el dinero en coches, barcos y diamantes y no me siento mal por. Los hombres me pagan para que les diga que son un pedazo de…”, añadió al confesar que vende hasta insultos en audios de voz por $600 dólares a sus seguidores.

Aunque anunció su retiro de la música en enero, regresó a los escenarios en los Premios AVN realizados en Las Vegas.

La rapera vendió los derechos de su música y catálogo editorial en noviembre pasado a Domain Capital, incluyendo sus éxitos Fancy y Problem, la colaboración que tiene con Ariana Grande.

“Vendí una parte de mi catálogo a quien quería, por una cantidad que significa que no tengo que trabajar un día más en mi vida. Los amo a todos, pero la conversación está un poco más allá de su comprensión de los negocios", agregó.

Azalea saltó a la fama en 2014 cuando lanzó su álbum debut The New Classic, del que se desprende su éxito Fancy. Desde entonces ha ganado dos American Music Awards y tres Billboard Music Awards. Además, obtuvo cuatro nominaciones al Grammy.

Ahora también reparte su tiempo entre sus quehaceres como madre. Dio a luz a su hijo Onyx en el verano de 2020. Más tarde se separó de Playboi Carti, el padre del niño.