Tras su rompimiento en 2022, se afirmó que Shakira descubrió la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía a través de un frasco de mermelada, casi dos años después esta versión de la historia fue desestimada por la cantante.

Según una entrevista que tuvo con The Sunday Times, Shakira dijo que no hubo una mermelada involucrada en su rompimiento con el ex jugador del Barcelona y que la historia creada alrededor de ésta “no es verdad”.

En la charla que tuvo con los periodistas del medio británico, Shakira pareció desconocer las afirmaciones sobre que Clara Chía se comía su mermelada cuando iba a su casa en secreto para visitar a Piqué, a pesar de que en el video de Te Felicito incluso hay una referencia de ésta.

En el video musical hay una secuencia en la que Shakira aparece buscando su mermelada de fresa en el refrigerador, lo que reforzó las teorías acerca de que Chía se la comía cuando ella estaba de viaje con sus hijos.

Tras su separación, en redes sociales comenzaron a circular afirmaciones sobre la infidelidad de Gerard Piqué y la forma en que Shakira sospechó que alguien visitaba su casa cuando no estaba y se comía la mermelada; estas teorías conspirativas habían sido la verdad absoluta hasta la entrevista con The Sunday Times, en la que desmintió todo.

En su momento, la colombiana dijo que la referencia de la mermelada en el refrigerador sólo había sido una coincidencia y que realmente se trató de una metáfora con la que encontró “la verdad” sobre su relación con Piqué y la tercera en discordia: “Es cuando voy al refrigerador y encuentro la cabeza de Rauw Alejandro”, le dijo a ShowNews Today.

Cada que veo el vídeo de "Te felicito" y veo a Shakira abriendo el refrigerador (nevera) me acuerdo de la mermelada y que Shakira se intuía cosas por eso nos dio pistas y no captamos 🤣😌 pic.twitter.com/BiJIYHLkcy — Shakira World 💎 (@shakiracarla) January 29, 2023

“Dejé mi carrera para estar al lado de Gerard”

Además de desmentir las teorías sobre el tarro de mermelada, Shakira también habló sobre cómo pausó su exitosa carrera para enfocarse en su romance con Piqué y para hacer realidad los sueños de éste.

La cantante le dijo al medio: “Durante mucho tiempo dejé mi carrera en pausa para estar al lado de Gerard y que él pudiera jugar al futbol. Hubo mucho sacrificio por amor”.

Las revelaciones que le hizo a The Sunday Times fueron la antesala al lanzamiento de su nuevo álbum de estudio Las Mujeres Ya No Lloran , el primero después de su dramática relación con el español y la infidelidad que vivió.

Según contó, el álbum es el resultado de la canalización de emociones sobre su vida personal, así como la muestra de cómo transformó “el dolor en creatividad, frustración en productividad, ira en pasión, y vulnerabilidad en resiliencia”.

“Hubo tantas piezas de mi vida que se desmoronaron frente a mis ojos y tuve que reconstuirme de alguna manera, recogiendo los huesos del suelo y juntándolos todos. Y el pegamento que lo mantuvo todo unido fue la música”.