Después de seis años del lanzamiento de su último álbum de estudio, El Dorado de 2017, Shakira anunció por fin su nuevo proyecto llamado Las Mujeres Ya No Lloran o Women No Longer Cry.

En una anuncio en redes sociales que está causando euforia entre sus fanáticos, la colombiana reveló la portada del álbum además de fotografías profesionales que acompañarán sus próximos éxitos.

“Las mujeres ya no lloran (Women no longer cry). Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso”, anunció la latina más querida.

En su mensaje habló sobre su experiencia de haber escrito cada canción del nuevo álbum, en el que al parecer incluirá sus éxitos liberados en los últimos meses: Acróstico, BZRP Music Sessions, El Jefe, Copa Vacía y Monotonía.

Ella dijo: “La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”.

Hablando del arte fotográfico que está incluyendo en el próximo álbum, Shakira se luce como nunca antes, más bella, renovada y joven, sumándole un toque especial al álbum que sería su renacer después de las polémicas que le ha dejado su separación con Gerard Piqué, su infidelidad con Clara Chía, así como las demandas millonarias que ha enfrentado por presunto fraude.

El anuncio de su nueva era fue hecho durante el Super Bowl LVIII el domingo pasado.

Con un video recopilatorio de los videos musicales ya lanzados, así como de detalles de una sesión fotográfica y animaciones de diamantes, Shakira le pidió a sus fanáticos que estuvieran atentos a los próximos anuncios que haría.

Algunos pensaron que se trataba de un teaser sobre una nueva fragancia, mientras que otros fanáticos aseguraron que se trataba de una gira mundial, pero ya Shakira aclaró que se trata de su nuevo trabajo de estudio.

En su sitio web, Shakira sorprendió a sus fans que se registraron a su boletín de noticias anticipadas con que el disco saldrá mundialmente el 22 de marzo de 2024 y que desde ahora ya pueden pre ordenarlo en CD, Vinyl y digital, además de pre guardarlo en las principales plataformas streaming.

¿Emocionados? Eso no es todo, para darle un toque especial al nuevo proyecto, Shakira lanzará varias ediciones, incluido el Ruby Edition, el Sapphire Edition y Emerald Edition, todas inspiradas en la joyería.