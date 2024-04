Aleks Syntek, conocido por interpretar canciones como ‘Aquí estoy yo’ o ‘Duele el amor’, causó revuelo en redes sociales al tirar por un inodoro los discos de la artista colombiana, Karol G.

Durante su participación en el programa de internet El Podcast + Pedido, el cantautor mexicano protagonizó una dinámica junto al presentador, en la que después de finalizar con una entrevista, le entregaron siete discos de diferentes artistas para que decidiera si los incluía en su colección o los tiraba.

Los espectadores mostraron molestia en comentarios, al identificar que de todos los ejemplares, sólo mandó al excusado el álbum ‘Mañana será bonito’ de 'La Bichota', originaria de Medellín, Colombia.

‘’Fíjate que no me entra, no me entra porque no me identifico con las canciones’’ , expresó.

Después de asegurar que la razón por la que no se identifica es por su edad (54 años), tiró el disco por el inodoro de utilería y bajó la palanca.

‘’Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad (...) no me vayan a funar’’, detalló.

Los ejemplares que incluyó en su colección fueron Dulce beat - Belanova, Bocanada - Gustavo Cerati, Éxtasis - Danna Paola, Corazón Atómico de la Vía Láctea - Zoé, Pies Descalzos de Shakira y 1899 - Taylor Swift, de quien afirmó sentir respeto.

‘’Esta mujer nació con demasiados atributos, es guapísima, tiene una voz extraordinaria, sabe hacer hits, es una hitmaker. Le guardo todo el respeto del mundo y además le han echado hate durísimo y se defiende muy bien’’, aseguró.

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre el reggaetón?

No es la primera vez que Syntek expresa su opinión en contra del reggaeton, ya que en anteriores ocasiones alzó la voz para definir que la música urbana ‘’debería ser regulada’’ en espacios familiares debido a sus letras sexuales y explícitas.

Además, dijo en una entrevista que ‘’le faltó amor" a Dani Flow, cantante mexicano de "perreo" con más de 9 millones de oyentes mensuales, después de escuchar su canción ‘las que no tienen papá’’ .

Su perspectiva sobre la música urbana es criticada en redes sociales por los jóvenes, ya que durante su participación en un programa de radio, confirmó que su hijo, además de no gustarle el reggaeton, ha estado cerca de golpear a sus amigos por reproducirla en fiestas.

‘’Yo he visto a mi hijo casi golpearse con chavos en una fiesta porque él quiere poner a Queen, quiere poner a The Killers o a Coldplay y sus amigos quieren poner urbano o trap y canciones sobre todo muy groseras, muy pornográficas’’, confesó.

A pesar de su postura, fue uno de los defensores de los corridos tumbados, tras la ley que castiga con multas de grandes sumas de dinero a los interpretes de reggaeton o corridos que se presenten en Chihuahua, México. La norma surgió para mitigar ‘’la violencia contra la mujer'' que se vive en el estado.

‘’Prohibir no es la solución, porque se prohíbe la libertad de expresión. Si una chava elige que la maltraten en una canción es bronca de ella’’, aseguró Syntek.