Luego del estreno de su decimoprimer disco de estudio "The Tortured Poets Department", las especulaciones sobre las numerosas dedicatorias que Taylor Swift hizo a lo largo de las 31 canciones no han cesado, desde las que hablan sobre su ex pareja, el británico Joe Alwyn , así como sobre su actual novio, el jugador de los Chiefs de Kansas, Travis Kelce, la comunidad 'swiftie' ha identificado distintas referencias.

Tal es el caso de la canción: “thanK you aIMee”, misma que pertenece a la segunda parte del que fue un disco doble sorpresa. Desde las mayúsculas resaltadas hasta la letra, fans aseguran que el tema va con dedicatoria a Kim Kardashian , ex pareja de Kanye West, rapero con quien Taylor también se ha visto envuelta en diferentes polémicas.

¿Qué dice la canción que Taylor Swift habría dedicado a Kim Kardashian?

Todo comenzó cuando en 2016, en su canción: "Famous", Kanye West utilizó, supuestamente con permiso de Taylor, una línea refiriéndose a ella así:

"Siento que Taylor y yo todavía podemos tener sexo, yo hice a esa perra famosa".

Por su parte Swift aseguró nunca haber escuchado esta parte de la canción ni haber autorizado la misma, a lo que Kim Kardashian, en defensa de su exmarido, filtró supuestos audios donde Taylor sí habría dado permiso.

Además, cabe recalcar que el conflicto con el rapero también tiene origen durante el incidente de 2009 en los MTV VMAs, donde Kanye arrebató el micrófono a Taylor y exclamó que no merecía ser premiada.

En el caso de "thanK you aIMee", Taylor describe a una persona que pisoteó e hizo sentir muy mal a la narradora, además de mencionar cambiar el nombre de la villana:

"Y así cambié tu nombre, y cualquier pista real definitoria", esto haría referencia al nombre ficticio "Aimee".

Cuando la cantante de 34 años habló sobre este periodo de su vida, menciona que fue uno de los que más daño psicológico tuvo a lo largo de su carrera, también en el tema menciona a su madre:

" “Todo el mundo sabe que mi madre es como una mujer santa, pero ella solía decir que deseaba que estuvieras muerta” ."

Por último, la línea que los fans más han relacionado con Kim es: "Y un día, tu hija regresa a casa cantando una canción que solo nosotras dos sabemos que trata de ti". Siendo que North West, hija de Kim y Kanye, ha dejado en claro su fanatismo por Swift.