Anya Taylor-Joy celebró a lo grande su cumpleaños número 28 en Nueva York junto a sus amigos más cercanos y su esposo Malcolm McRae.

Los paparazzis la captaron destilando glamour e imponiendo tendencia con un pequeño look casual, que ayudó a destacar su trabajada silueta y belleza natural.

Desfiló por las calles de Nueva York luciendo un top tank de Shop 12th Tribe blanco con piedreria rosada conformando la frase “I Love Cowboys”, sumó una microfalda de cuero negro, además debotas negras largas de Courreges.

Remató el outfit cumpleañero con gafas solares cat eye de New Bottega, un minibolso de Dior negro con herrajes de oro y pendientes discretos, así como su anillo de bodas.

Anya Taylor-Joy celebra su cumpleaños en Nueva York con microfalda de cuero. Foto: The Grosby Group

Hizo alarde de su belleza con su rostro maquillado con una paleta de colores naturales, labial nude y ligero blush rosado sobre los pómulos; su cabello rubio platinado se lució peinado con mechones lacios y raya en medio.

Más tarde a su avistamiento, la actriz de Dune Part II fue vista saliendo su lujoso hotel en la ciudad de Nueva York con su esposo; ambas estrellas fueron fotografiadas con conjuntos coordinados; pantalones de mezclilla y chamarras de cuero.

Antes de viajar a la Gran Manzana, Anya le platicó a Entertainment Tonight detalles sobre su boda secreta con Malcolm McRae en Nueva Orleans, antes de su gran boda en Venecia.

“Al final del día, se trataba de nosotros dos, así que nos escapamos con nuestros dos mejores amigos y tuvimos el día más mágico posible. Pero también me sentí muy agradecida de que después pudiéramos celebrarlo con nuestra familia”.

A través de su Instagram, Anya celebró su aniversario de bodas, revelando que era en realidad el segundo aniversario y no el primero.

“Hace dos años, el día de los Inocentes, me casé en secreto con mi mejor amigo en Nueva Orleans. La magia de ese día está arraigada en cada célula de mi ser, para siempre. ¡Feliz segundo (primer) aniversario mi amor...eres la más genial!”, escribió.

A parte de disfrutar de su vida como casada, Anya Taylor-Joy se mantiene ocupada y feliz con sus nuevos proyectos cinematográficos.

Próximamente, la celebridad estrenará Furiosa: A Mad Max Saga, película en la que Taylor-Joy asumió el papel de Imperator Furiosa. El filme será estrenado a nivel mundial el próximo 24 de mayo. Asimismo, participará en Laughter in the Dark y The Gorge.