Eiza González robó suspiros durante su paso por la alfombra de la premier de The Ministry of Ungentlemanly Warfare, su nueva película de acción, que protagoniza con Henry Cavill.

Y es que la mexicana arribó al AMC Lincoln Square Theatre de Nueva York haciendo alarde de su inigualable belleza y estilo, ataviada con un vestido color oro de Jason Wu 2024, mismo que presentó un diseño estructurado con olanes sobre la cadera y ondulaciones simétricas en el escote strapless.

El vestido contó, además con falda corte lápiz hasta los tobillos, top de corsé y espalda ligeramente descubierta.

Al look sumó un par de zapatillas de tacón de aguja del mismo tono que el vestido de Maison Ernest, también usó pendientes de Cartier con pedrería plateada.

El increíble vestido de oro con el que Eiza González arrasó en premiere de ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’. Foto: AFP

Lució su cabellera bob color chocolate peinado en mechones ondulados con raya de lado.

Por su parte, su rostro se mostró definido por maquillaje que le dio efecto de porcelana, con labial rosa baby, blush rosado, un fino cat eye negro que profundizó su mirada, así como sombras ahumandas.

La nueva película cuenta la historia real de una organización de combate secreta que el primer ministro Winston Churchill e Ian Fleming fundaron en la Segunda Guerra Mundial para trazar nuevas formas de combatir contra los nazis para cambiar el curso del conflicto bélico.

The Mystery of Ungentlemanly Warfare está basada en la novela bélica del mismo nombre, escrita por Damien Lewis en 2015.

Eiza González protagoniza el nuevo filme junto a Henry Cavill, Alex Pettyfer, Alan Ritchson y Babs Olusanmokun, por mencionar a algunas de las celebridades involucradas.

La asistencia a la premiere y participación en la gira de promoción sucede después de que diera a entender en una entrevista que había pedido trabajos como actriz en Hollywood por ser “demasiado bonita”.

“Recuerdo que me [propusieron] muchos proyectos: ‘Ella es demasiado bonita para el papel. Es demasiado atractiva para el papel’”, se decía según contó en entrevista con InStyle .

“Tuve una crisis de identidad durante mucho tiempo. Yo estaba como: ‘¿Me afeito la cabeza? ¿Me hago menos atractiva? ¿Me hago más atractiva? ¿No me visto muy sexy o me visto muy sexy o me cubro todo el tiempo?’”, agregó.