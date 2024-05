La actriz Alexandra Daddario presumió que está tomando unas vacaciones en la playa. Subió a su cuenta de Instagram una fotografía que describió con el mensaje: “Dos chicas trabajadoras en vacaciones”.

La estrella de The White Lotus lució su silueta torneada ataviada con un bikini negro que dejó a la vista su abomen plano. Usó lentes de sol y deslumbró recostada sobre una silla de playa.

En otra de las imágenes lució el mismo bikini mientras se ejercitaba dentro de un gimnasio, lo que desató decenas de comentarios de sus seguidores y más de 1.3 millones de reacciones.

Recientemente, Alexandra Daddario acudió a la Fórmula 1 de Miami y subió una galería de fotos del evento. En la primera imagen lució un minivestido negro con lunares blancos y después puso un video de la pista de carreras.

Entre sus secretos para lucir siempre jovial, Alexandra Daddario dijo que practica yoga y se somete a la acupuntura para mantener su mente y cuerpo fuertes.

“Es casi como reiniciar una computadora. Estoy obsesionada. He tenido agujas por todas partes, por todo el cuerpo.Te lo diré: Me siento como un millón de dólares al día siguiente”, dice sobre sus terapias.

También practica natación, senderismo y se alimenta de manera saludable. “He descubierto que mi cuerpo se cura más rápido y responde mejor si estoy en sintonía conmigo misma y puedo estar en la naturaleza”.

Alexandra Daddario es una de las mujeres más bellas de Hollywood y a inicios del año dijo a la revista InStyle sentirse muy orgullosa de lo que ha logrado.

“Cuando llegas a cierta edad y todavía lo haces, dices: 'Bueno, no voy a volver a Marymount ahora para obtener mi título y averiguar qué hacer; este es mi trabajo'”.

Daddario admitió que durante la mayor parte de sus veinte años, “nadie le lanzaba ofertas”. “Hay cosas que he hecho que la gente no se toma muy en serio, lo cual está bien, pero yo siempre me he tomado a mis personajes en serio, siempre he encontrado algo en cada proyecto”, anotó.