Alexandra Daddario fue una de las invitadas especiales a la celebración del desfile navideño en Saks Fifth Avenue, llevado a cabo en Nueva York con algunas de las más grandes estrellas de Hollywood y la moda como Jennifer Lawrence y Rachel Zegler.

La actriz de Percy Jackson llegó al evento luciendo su espectacular silueta e impactante belleza ataviada con un atuendo total black de Dior, con el que dejó a la vista su lencería.

Usó un vestido de malla, con cuello alto, mangas largas y top ajustado, a uego con una falda midi de rejilla más cerrada, pero igual de traslúcida, en corte lápiz.

La indiscreta prenda dejó a la vista un bralette negro y una panti de cintura alta, estilo los 50.

También uso una chamarra de vinil negro estilo motociclista, zapatillas negras de tacón bajo con cordones sobre los tobillos, un bolso saddle de Dior y joyería de la misma casa de moda.

Presumió su inigualable belleza con maquillaje en tonos claros, labial nude, sombras ahumadas en tono morado con un cat eye grueso, blush rosado. El maquillaje corrió a cuenta de la casa de moda francesa con la que Alexandra ha estado trabajando como embajadora.

Su cabello impuso tendencia con mechones peinados de lado bajo un estilo húmedo y lacio.

Alexandra Daddario ha estado apostando por la tendencia traslúcida en la mayoría de los looks que ha lucido durante el año, incluida la MET Gala, alfombras rojas, y eventos de moda como aperturas de tiendas y desfiles.

Recientemente, la celebridad , de 37 años, colaboró con la revista InStyle para su edición SelfLove y en la charla habló sobre la carrera como actriz que inició a los 15 años y cómo h a ido escalando en la industria hasta llegar a este momento de su vida.

“Nunca pensé: ´Lo he logrado´. Incluso ahora, no siento que esto sea todo. Estoy bien para la vida ahora. Estoy muy, muy orgullosa de lo que he logrado y estoy agradecida, pero esto es una escalera”, dijo.

Y agregó: “Siempre estás tratando de resolverlo. Cuando llegas a cierta edad y todavía lo haces, dices: ‘Bueno, no voy a volver a Marymount ahora para obtener mi título y decidir qué hacer; este es mi trabajo’”.