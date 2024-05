La actriz Elizabeth Hurley, de 58 años de edad, deslumbró a sus 2.9 millones de seguidores al publicar un video meciéndose sobre un columpio. La estrella presume su figura ataviada con un bikini blanco de impacto y deja a la vista su abdomen plano y piernas torneadas.

Hurley publicó el video para promocionar un kaftan que cubre su piel del sol. También usa gafas oscuras y deja suelta su cabellera para que se mueva con el viento. "OMG, me encantas, siempre serás la mujer más sexy en el mundo", fue uno de los mensajes que recibió en su publicación.

Elizabeth Hurley ya ha confesado a sus fans su secreto de belleza eterna.

“Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”, dijo.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como, es decir, si como un sándwich, también como una manzana”.

Elizabeth Hurley constantemente modela piezas de su marca Elizabeth Hurley Beach.

Elizabeth Hurley Beach nació en 2005 como una firma de lujo con sede en Londres. Se enfoca en las “tendencias que imprimen emoción al armario de vacaciones”, según su página web. La colección ha tenido tanto éxito que ahora se vende en todo el mundo. La mayoría de los diseños están confeccionados con algodón, seda y lycra. Elizabeth Hurley está involucrada en todos los procesos de diseño y supervisa su fabricación y comercialización.

"Hemos vendido muchos bikinis, desde que comenzamos. Hemos ampliado la línea. Nuestros modelos para chicas jóvenes son adorables. Espero que podamos seguir fortaleciéndonos", dice.

"Decidí aventurarme con la ropa de playa porque es un área donde las mujeres, independientemente de su forma o tamaño, pueden verse increíbles. Desarrollo colecciones para que las mujeres se sientan fabulosas a cualquier edad ", explica.

Además, Elizabeth Hurley está promocionando la película Strictly Confidential, dirigida por su hijo Damian Hurley de 22 años.

En la película, Elizabeth interpreta a una madre llamada Lily que recibe a los amigos de su hija en su finca caribeña, un año después de la misteriosa muerte de su hija y su marido. En el viaje se descubre la historia de amor de Lily con una de las amigas de su hija.